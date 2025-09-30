गोरखपुर को भी मिली अमृत भारत की सौगात, टाइम टेबल जारी; इन स्टेशनों पर रहेगा ठहराव

गोरखपुर से होकर जाने वाली 19623/19624 नंबर की अमृत भारत ट्रेन 3 अक्टूबर से नियमित रूप से चलेगी। रेलवे प्रशासन ने समय सारिणी जारी कर दी है। रेल मंत्री ने 29 सितंबर को इन ट्रेनों का शुभारंभ किया था। अमृत भारत एक्सप्रेस में आधुनिक कोच और पेंट्रीकार होगी। इससे यात्रियों को आरामदायक यात्रा मिलेगी। दीपावली से पहले गोरखपुर के रास्ते सात अमृत भारत ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर के रास्ते 19623/19624 नंबर की सुविधा संपन्न अमृत भारत ट्रेन तीन अक्टूबर से नियमित चलने लगेगी। रेलवे प्रशासन ने इस नई ट्रेन के समय सारिणी की घोषणा कर दी है। पूर्वोत्तर रेलवे की पहली गोरखपुर के रास्ते चलने वाली छपरा-आनंदविहार टर्मिनस नई अमृत भारत ट्रेन की समय सारिणी की भी घोषणा जल्द हो जाएगी।

29 सितंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन दोनों नई अमृत भारत ट्रेनों का वर्चुअल शुभारंभ किया था। अमृत भारत एक्सप्रेस में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 11 और शयनयान श्रेणी के आठ कोच और पेंट्रीकार भी लगाई जाएगी। इन ट्रेनों के चलने से लोगों का आवागमन और सुगम होगा।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार यात्रियों को एक सुलभ, तीव्रगामी एवं आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी। यह दोनों ट्रेनें गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएंगी। अमृत भारत एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है, जो यात्रियों की अत्याधुनिक सुविधाओं और किफायती यात्रा की नई परिकल्पना का प्रतीक है। इस ट्रेन का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी डिजाइन और सुविधाएं हैं। यह स्वदेशी ट्रेन आत्मनिर्भर भारत की भावना को और मजबूत

करती है। इसकी पहचान तीन पहलुओं में निहित है। यात्रियों के लिए उन्नत यात्रा सुविधा, ऊर्जा की बचत और पर्यावरण के प्रति सजगता। यही कारण है कि यह ट्रेन देश के बदलते स्वरूप की झलक पेश कर रही है। दीपावली के पहले गोरखपुर के रास्ते सात अमृत भारत ट्रेनों का संचालन प्रारंभ हो जाएगा।

- 19623 मदार-दरभंगा साप्ताहिक एक्सप्रेस 03 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार को मदार से रात 09.25 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन किशनगढ़, जयपुर, भरतपुर, आगरा, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग होते हुए दूसरे दिन गोरखपुर से शाम 04:00 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन कप्तानगंज, नरकटियागंज, सीतामढ़ी होते हुए रात 12:45 बजे दरभंगा पहुंचेगी।