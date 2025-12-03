Ambuj Murder Case: इकलौते बेटे का शव देख टूटा परिवार, पिता ने कांपते हाथों से दी मुखाग्नि

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सूर्यविहार कालोनी में मंगलवार को उस समय मातम फैल गया जब लापता अंबुज मणि उर्फ रिशु का शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा। इकलौते बेटे पर घर की उम्मीदें टिकी थीं। पढ़ाई-लिखाई भले बीच में छूट गई थी, पर परिजन मानते थे कि समय के साथ वह घर संभाल लेगा, पिता का हाथ बंटाएगा। लेकिन मंगलवार को उसी बेटे की अर्थी को पिता संतोष मणि त्रिपाठी ने कांपते हाथों से कंधा दिया और राजघाट पर मुखाग्नि दी। यह दृश्य देखकर आसपास के लोग भी रो पड़े।

सोमवार की देर रात परिवार को सूचना मिली कि महराजगंज के भिटौली क्षेत्र में एक युवक का धड़ मिला है। पुलिस ने अंबुज के मोबाइल लोकेशन और रात में उसके गायब होने की कड़ी जोड़कर परिवार से संपर्क किया। यह खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया।रातभर परिजन तिवारीपुर थाने से लेकर महाराजगंज सीमा तक भटकते रहे। सभी की आंखों में एक ही उम्मीद थी कहीं यह हमारा रिशु न हो।