    गोरखपुर में मुकदमा दर्ज हाेने पर माफी मांग रहा अली अकबर, कहा- गलती हो गई

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:18 AM (IST)

    इंटरनेट पर मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद अली अकबर ने माफी मांगी है। मुकदमा दर्ज होने पर उसने वीडियो जारी कर गलती स्वीकार की। पुलिस ने आरोपित के दो भाइयों पर शांति भंग की कार्रवाई की है और लुक आउट नोटिस जारी करने की तैयारी में है। अली अकबर सऊदी अरब में मजदूरी करता है।

    मुख्यमंत्री पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी,दो भाईयों का शांति भंग में चालान

    संवाद सूत्र, भटहट। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला अली अकबर अब माफी मांग रहा है। मुकदमा दर्ज होने के बाद सोमवार को उसने नया वीडियो जारी किया। 44 सेकंड के वीडियो में वह कह रहा है कि जज़्बात में आकर गलती कर दी,मुझे माफ कर दीजिए।

    हिरासत में लिए गए आरोपित के दो भाईयों का सोमवार की सुबह शांतिभंग की आशंका में चालान किया गया। गुलरिहा पुलिस ने इस मामले आरोपित के विरुद्ध लुक आउट नोटिस जारी करने की तैयारी में है ताकि जैसे ही वह भारत लौटे,गिरफ्तार किया जा सके।

    गुलरिहा के जंगल डुमरी नंबर दो, काशीपुर टोला निवासी अली अकबर सऊदी अरब में मजदूरी करता है।शुक्रवार की देर रात उसने इंटरनेट मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी भरा वीडियो पोस्ट किया, जो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो गया।

    मामले की जानकारी होते ही गुलरिहा पुलिस ने मामले की छानबीन करने के साथ ही हिंदूवादी संगठन के पूर्व पदाधिकारी घनश्याम चौहान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया।पूछताछ के लिए रविवार की शाम अली अकबर के भाई अब्दुल मजीद और सलामत खान को थाने लाया गया जहां दोनों ने पुलिसकर्मियों से विवाद कर लिया।

    इसके बाद उनका शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया गया।इस बीच पुलिस ने आरोपित के पिता सरताज खान से भी पूछताछ की। 75 वर्षीय सरताज खान ने आंखों में आंसू लिए कहा बेटे ने जो किया, उससे पूरा परिवार शर्मिंदा है।