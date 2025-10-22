गोरखपुर में मुकदमा दर्ज हाेने पर माफी मांग रहा अली अकबर, कहा- गलती हो गई

संवाद सूत्र, भटहट। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला अली अकबर अब माफी मांग रहा है। मुकदमा दर्ज होने के बाद सोमवार को उसने नया वीडियो जारी किया। 44 सेकंड के वीडियो में वह कह रहा है कि जज़्बात में आकर गलती कर दी,मुझे माफ कर दीजिए।

हिरासत में लिए गए आरोपित के दो भाईयों का सोमवार की सुबह शांतिभंग की आशंका में चालान किया गया। गुलरिहा पुलिस ने इस मामले आरोपित के विरुद्ध लुक आउट नोटिस जारी करने की तैयारी में है ताकि जैसे ही वह भारत लौटे,गिरफ्तार किया जा सके।

गुलरिहा के जंगल डुमरी नंबर दो, काशीपुर टोला निवासी अली अकबर सऊदी अरब में मजदूरी करता है।शुक्रवार की देर रात उसने इंटरनेट मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी भरा वीडियो पोस्ट किया, जो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो गया।