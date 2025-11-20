गोरखपुर AIIMS में ब्रांड पर जोर, जेनरिक दवाएं इग्नोर; हजारों रुपये हो रहे खर्च

दुर्गेश त्रिपाठी, जागरण गोरखपुर। बिहार के सिवान जिला अंतर्गत पचरुखी की 66 वर्षीय मीना देवी मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। सिवान में दवाओं से बहुत लाभ नहीं मिला तो लोगों ने एम्स गोरखपुर में जाकर दिखाने के लिए का। बेटे सुधीर कुमार के साथ मीना देवी बुधवार को मेडिसिन विभाग की ओपीडी में डाॅ. कनिष्क कुमार को दिखाने पहुंचीं।

यहां डाॅ. कनिष्क कुमार ने आठ तरह की दवाएं लिखीं। आदेश जेनरिक का है लेकिन उन्होंने सभी ब्रांड नाम की दवाएं लिखीं। एक व्यक्ति ने कमरे में हिदायत भी दी कि जिस नाम से दवा लिखी है, वही लेना। पर्चा लेकर सुधीर कुमार प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र पहुंचे।

यहां बताया गया कि जो दवा लिखी गई है, उसमें से एक भी उपलब्ध नहीं है। किसी ने सस्ती दवाओं के लिए एम्स परिसर स्थित अमृत फार्मेसी पर भेजा। यहां किसी तरह बदलकर पांच दवाएं मिलीं लेकिन तीन नहीं मिल सकीं। जो पांच दवाएं मिलीं उनका रेट छूट के बाद 2822 रुपये हुआ। सुधीर कुमार ने कहा कि जब छूट के बाद इतने रुपये लग रहे हैं तो बिना छूट कितना लगता। बची तीन दवाएं खरीदने वह एम्स से बाहर खुले मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ गए।

27 वर्ष की चांदनी गुप्ता को हड्डियों में दर्द की शिकायत है। मेडिसिन की ओपीडी में डा. कनिष्क कुमार को दिखाया तो उन्होंने छह तरह की दवाएं लिखीं। सभी दवाएं ब्रांड नाम से लिखीं। अमृत फार्मेसी पर कैल्शियम ही मिल सकी। बाकी दवाओं के लिए बाहर के मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ा। महराजगंज के 41 वर्षीय बेचू को एक महीने से बुखार है। महराजगंज में उपचार का फायदा नहीं हुआ तो एम्स आया। मेडिसिन के सीनियर डाक्टर ने खुद न देखकर जूनियरों से दवा लिखवाई। पर्चा लेकर अमृत फार्मेसी आया तो एक भी दवा नहीं मिली।

तीन रोगियों का मामला सिर्फ यह बताने के लिए है कि एम्स गोरखपुर में डाक्टर किस तरह कार्यकारी निदेशक और केंद्र सरकार के निर्देशों की हवा निकाल रहे हैं। स्पष्ट निर्देश के बाद भी डाक्टर ब्रांड नाम की दवाएं लिख रहे हैं। इसमें भी यदि अच्छी कंपनी की ब्रांडेड दवाएं लिखते तो कुछ बात होती, डाक्टर एकाधिकार वाली दवाएं लिख रहे हैं। यह वह दवाएं होती हैं जो सिर्फ वहीं मिलती हैं जहां कंपनी के लोग चाहते हैं।