 गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनेगी अत्याधुनिक AI प्रयोगशाला, डेढ़ करोड़ होंगे खर्च

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए गोवि प्रशाासन में अत्याधुनिक एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) प्रयोगशाला की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह प्रयोगशाला प्रधानमंत्री उषा (पीएम उषा) योजना के अंतर्गत लगभग रुपये 1.5 करोड़ की लागत से विकसित की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यह पहल विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ संगठित शोध एवं नवाचार को नई दिशा देगी।

गोवि को पीएम उषा मद में यूजीसी की ओर से 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उसमें से छात्रों के स्किल डेवलपमेंट के लिए साफ्ट कंपोनेंट तीन करोड़ से लिए जाने हैं। उसी मद से एआइ लैब स्थापित की जाएगी। इसके लिए गोवि की ओर से एक टीम गठित की गई है, जो इसका खाका तैयार कर रही है। बीते दिनों इसे लेकर गोवि की टीम ने नाइलिट डीम्ड यूनिवर्सिटी भी गई थी।