गोरखपुर में अंडे के गत्ते में रखकर बेचते थे प्रसाद का इलायची दाना, छापेमारी से मची खलबली

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिस इलायची के दाने को शुद्ध मानकर प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर भक्तिभाव से ग्रहण करते हैं, वह अंडे के गत्ते में रखकर बेचा जाता है। बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने हुमायूंपुर दक्षिणी दुर्गाबाड़ी के खुशी उद्योग में छापा मारा तो अंडे के गत्ते में भरकर रखे गए इलायची दाना को देखकर हैरान रह गई। गत्ते में गट्टा भी रखा मिला।

टीम ने व्यापारी को कड़ी फटकार लगाई और गत्ते में रखा इलायची दाना व गट्टा जब्त कर लिया। गट्टा भी जमीन पर बिछाकर बनाया जाता मिला। गंदगी इतनी ज्यादा मिली कि अधिकारियों को भी अंदर रुकने में दिक्कत हो रही थी। चौरी चौरा में छापा मारने पहुंचे अधिकारियों को ज्यादा सफलता नहीं मिली। यहां टीम के आने की सूचना मिलते ही दुकान पर ताला बंदकर व्यापारी भाग निकले। अब टीम दुकानों को सील करेगी।

सहायक आयुक्त डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि खुशी उद्योग में दो खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। निरीक्षण में प्रतिष्ठान में साफ-सफाई और भंडारण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के कई प्रावधानों का घोर उल्लंघन पाया गया।

सबसे गंभीर उल्लंघन इलायची दाना, गट्टा और बताशा जैसे खाद्य पदार्थों को अंडे के गत्ते में रखकर बेचना मिला। इस गंभीर लापरवाही के कारण, गट्टा, बताशा, इलायची दाना की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बर्तन भी साफ नहीं मिले। कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

कहा कि त्योहारों को देखते हुए विभाग जन स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलावटखोरी और स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध सघन अभियान चला रहा है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेंद्र कुमार, नगेंद्र कुमार चौधरी, आभा मौजूद रहीं।