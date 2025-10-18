Language
    दिवाली में अरब के खजूर में रंग की मिलावट, गैस से फुला रहे छुहारा

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 07:48 AM (IST)

    गोरखपुर में मिलावटखोर यूएई के खजूर बताकर खराब छुहारे को गैस से फुलाकर बेच रहे हैं। मिठास के लिए सैकरीन और रंग भी मिला रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने नौसढ़ के पास पांच क्विंटल खजूर जब्त किया, जिस पर निर्माण तिथि और लाइसेंस नंबर नहीं था। टीम ने ब्रेड वाहन से 10 क्विंटल खराब मिठाई भी बरामद की।

    दीपावली पर्व पर उपहार देने वाले विभिन्न तरह के ड्राई फ्रुट से शास्त्री चौक पर सजी दुकान। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का खजूर बताकर मिलावटखोर खराब गुणवत्ता के छुहारा को गैस से फुलाकर बेच रहे हैं। मीठा लगे इसके लिए खतरनाक सैकरीन की मिलावट कर रहे हैं। और तो और रंग भी मिला रहे हैं ताकि असली खजूर की तरह दिखे।

    खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नौसढ़ के पास पांच क्विंटल खजूर जब्त किया है। इसे महेवा में राजू सोनकर की दुकान पर ले जाया जा रहा था। खजूर के पैकेट पर निर्माण की तिथि नहीं दर्ज है, लिखा है कि 18 महीने के अंदर इस्तेमाल करना है। न तो लाइसेंस नंबर है और न ही पता। प्रथम दृष्टया इसे गंदे शीरे में पकाने की आशंका है। टीम ने नमूने लेकर खजूर जब्त कर राजू सोनकर को सौंप दिया है। रिपोर्ट आने तक इसकी बिक्री नहीं हो सकेगी। राजू के पास भी खाद्य विभाग का लाइसेंस नहीं है।

    सहायक आयुक्त डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि नौसढ़ के पास प्राइवेट बस को रोककर जांच की गई तो उसमें खजूर मिला। इसे दिल्ली से ले आया जा रहा था। शुगर, सैकरीन तथा रंग की मिलावट की आशंका को देखते हुए खजूर का नमूना संग्रह कर समस्त सामग्री को सीज किया गया।

    कहा कि बिना लेबल वाले एवं सस्ते भाव में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से सावधान रहें और केवल लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामग्री खरीदें। टीम ने गोलघर के सिनेमा रोड पर जी चौधरी की दुकान से खोवा का नमूना लिया। इसे जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है।

    ब्रेड वाहन में चोरी से ले आ रहे थे खराब मिठाई व नमकीन

    सहायक आयुक्त डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि नौसढ़ के पास लखनऊ की ओर से आ रहे ब्रेड वाहन को रोककर तलाशी ली गई। सूचना थी कि ब्रेड वाहन में मिलावटी खाद्य सामग्री भी ले आयी जा रही है। तलाशी के दौरान 10 क्विंटल से अधिक खराब मिठाई व नमकीन बरामद की गई। मिठाई ब्रेड के बाक्स के बीच छुपाकर रखी गई थी। प्रथम दृष्ट्या परीक्षण में एल्युमीनियम फायल व अखाद्य रंग की उपस्थिति मिली। इसके बाद पतीसा आदि खाद्य सामग्री सीज कर दी गई।

    शादी में मंगाने का भी दिया झांसा, तीन नमूने लिए

    खाद्य सुरक्षा विभाग ने लखनऊ से ब्रेड वाहन में आ रही मिठाई जब्त की तो एक व्यक्ति उसे अपना बताते हुए अधिकारियों के पास पहुंच गया। बोले कि शादी में इस्तेमाल करने के लिए मिठाई व गजक आदि मंगाई गई है। सहायक आयुक्त ने जब पूछा कि कहां से मंगाई तो उसने बताया कि लखनऊ के चारबाग से।

    इस पर उन्होंने दुकानदार का मोबाइल नंबर मांगा तो वह नहीं दे सका। गोरखनाथ क्षेत्र के तीन मिठाई दुकानदारों ने कुछ मिठाई को अपना बताते हुए दावा किया तो विभाग ने नमूना लेकर उन्हें मिठाई दे दी।