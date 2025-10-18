दिवाली में अरब के खजूर में रंग की मिलावट, गैस से फुला रहे छुहारा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का खजूर बताकर मिलावटखोर खराब गुणवत्ता के छुहारा को गैस से फुलाकर बेच रहे हैं। मीठा लगे इसके लिए खतरनाक सैकरीन की मिलावट कर रहे हैं। और तो और रंग भी मिला रहे हैं ताकि असली खजूर की तरह दिखे।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नौसढ़ के पास पांच क्विंटल खजूर जब्त किया है। इसे महेवा में राजू सोनकर की दुकान पर ले जाया जा रहा था। खजूर के पैकेट पर निर्माण की तिथि नहीं दर्ज है, लिखा है कि 18 महीने के अंदर इस्तेमाल करना है। न तो लाइसेंस नंबर है और न ही पता। प्रथम दृष्टया इसे गंदे शीरे में पकाने की आशंका है। टीम ने नमूने लेकर खजूर जब्त कर राजू सोनकर को सौंप दिया है। रिपोर्ट आने तक इसकी बिक्री नहीं हो सकेगी। राजू के पास भी खाद्य विभाग का लाइसेंस नहीं है।

सहायक आयुक्त डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि नौसढ़ के पास प्राइवेट बस को रोककर जांच की गई तो उसमें खजूर मिला। इसे दिल्ली से ले आया जा रहा था। शुगर, सैकरीन तथा रंग की मिलावट की आशंका को देखते हुए खजूर का नमूना संग्रह कर समस्त सामग्री को सीज किया गया।

कहा कि बिना लेबल वाले एवं सस्ते भाव में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से सावधान रहें और केवल लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामग्री खरीदें। टीम ने गोलघर के सिनेमा रोड पर जी चौधरी की दुकान से खोवा का नमूना लिया। इसे जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने लखनऊ से ब्रेड वाहन में आ रही मिठाई जब्त की तो एक व्यक्ति उसे अपना बताते हुए अधिकारियों के पास पहुंच गया। बोले कि शादी में इस्तेमाल करने के लिए मिठाई व गजक आदि मंगाई गई है। सहायक आयुक्त ने जब पूछा कि कहां से मंगाई तो उसने बताया कि लखनऊ के चारबाग से।