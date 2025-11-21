20 करोड़ की ठगी करने वाले नासिक से गिरफ्तार, गोरखपुर में दर्ज है 10 अपराधिक मामले

जागरण संवाददाता, वाराणसी। एक साल में धन तीन गुणा करने का झांसा देकर 20 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले दंपती समेत तीन को सारनाथ पुलिस ने महाराष्ट्र के नासिक के गंगापुर स्थित ईडन अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से फर्जी मुहर, चेक बुक, पास बुक, पैन कार्ड आदि बरामद हुए हैं। इस मामले में तीन अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।

पकड़े गए ठगों के बारे में एसीपी क्राइम विदुष सक्सेना ने बताया कि सारनाथ के आशापुर निवासी अमित कुमार ने सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि वर्ष 2022 में उपेंद्र नाथ जैसवार उर्फ राजेंद्र जैसवार ने सारनाथ म्यूजियम स्थित पार्क में सेमिनार का आयोजन किया था। इसमें वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, जौनपुर के लोग शामिल हुए थे। इसमें ट्रेडिंग कंपनी डीडी फाइनेंस सर्विसेज के प्रमोशन और निवेश के बारे में जानकारी दी गई।

शेयर ट्रेडिंग समेत अन्य प्रोजेक्ट में निवेश करके एक साल में धन तीन गुना करने का दावा किया गया था। उन पर भरोसा करके अमित ने दस लाख रुपये का निवेश किया। अपने रिश्तेदारों से भी निवेश कराया, लेकिन किसी को रुपये वापस नहीं मिले। इस मामले में उपेंद्र जैसवार, उसकी पत्नी, बेटों पुत्रवधू समेत आठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सारनाथ पुलिस के साथ सर्विलांस सेल ने मामले की जांच शुरू की।