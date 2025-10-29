Language
    Puja special Train: आज पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से चलेंगी 15 पूजा स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरा शेड्यूल

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 12:34 PM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे ने छठ महापर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से 15 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाईं। रेलवे प्रशासन द्वारा 117 पूजा स्पेशल ट्रेनें 1,551 फेरों में चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, 82 अन्य ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों से यात्रियों को सुविधा होगी और वे आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से 29 अक्टूबर को 15 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार रेलवे प्रशासन द्वारा छठ महापर्व पर यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से देश के महानगरों एवं प्रमुख नगरों के लिए 117 पूजा स्पेशल ट्रेनें 1,551 फेरों में चलाई जा रही हैं।

    इसके अतिरिक्त 82 पूजा स्पेशल ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से होकर देश के प्रमुख नगरों के लिए 1,362 फेरों में चलाई जा रही हैं। इस प्रकार, पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से बनकर व होकर 199 पूजा स्पेशल ट्रेनें 2,913 फेरों में चलाई जा रही हैं। इन पूजा विशेष ट्रेनों के माध्यम से यात्रियों की यात्रा सुगम हो रही है। यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप रिकार्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

    आज चलने वाली कुछ प्रमुख पूजा स्पेशल ट्रेनें

    • 05131 गोरखपुर-बहराइच पूजा स्पेशल गोरखपुर से सुबह 05.25 बजे प्रस्थान कर आनन्दनगर, बढ़नी, गोंडा होते हुए चलेगी।
    • 03132 गोरखपुर-सियालदह पूजा स्पेशल गोरखपुर से दोपहर बाद 01.00 बजे प्रस्थान कर सीवान, छपरा, पटना होते हुए चलेगी।
    • 05064 मऊ-कोलकाता पूजा स्पेशल मऊ से दोपहर बाद 01.30 बजे प्रस्थान कर भटनी, सीवान, छपरा होते हुए चलेगी।
    • 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पूजा स्पेशल गोरखपुर से दोपहर बाद 02.30 बजे प्रस्थान कर कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) होते हुए चलेगी।
    • 05132 बहराइच-गोरखपुर पूजा स्पेशल बहराइच से दोपहर बाद 02.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, बढ़नी, आनन्दनगर होते हुए चलेगी।
    • 05085 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल पूजा स्पेशल छपरा से दोपहर बाद 03.00 बजे प्रस्थान कर कप्तानगंज, गोरखपुर, गोंडा, बुढ़वल, सीतापुर होते हुए चलेगी।
    • 05005 बढ़नी-अमृतसर पूजा स्पेशल बढ़नी से दोपहर बाद 03.10 बजे प्रस्थान कर गोंडा, सीतापुर, मुरादाबाद होते हुए चलाई जाएगी।
    • 01416 गोरखपुर-पुणे पूजा स्पेशल गोरखपुर से शाम 05.30 बजे प्रस्थान कर कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) होते हुए चलेगी।
    • 05083 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस पूजा स्पेशल छपरा से रात 08:00 बजे प्रस्थान कर कप्तानगंज, गोरखपुर, गोंडा, गोमती नगर, ऐशबाग होते हुए चलेगी।

    विभिन्न तिथियों में गोरखपुर के रास्ते चलेंगी तीन स्पेशल ट्रेनें
    पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से विभिन्न तिथियों में तीन पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार

    • 05587/05588 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा वाया गोरखपुर पूजा स्पेशल छपरा से 30 अक्टूबर को तथा लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 01 नवम्बर को चलाई जाएगी।
    • 05589/05590 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल-छपरा वाया गोरखपुर अनारक्षित पूजा स्पेशल छपरा से 30 अक्टूबर को तथा आनन्द
    • विहार टर्मिनल से 31 अक्टूबर को चलेगी। 05083/05084 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा वाया गोरखपुर पूजा पूजा स्पेशल छपरा से 29 अक्टूबर को तथा लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 31 अक्टूबर को चलाई जाएगी।
    • 05587 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस पूजा स्पेशल छपरा से रात 08:00 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन पडरौना, कप्तानगंज होते हुए गोरखपुर से भोर में 02.25 बजे छूटेगी। यह ट्रेन बस्ती, बादशाहनगर, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. (झाँसी) कल्याण के रास्ते तीसरे दिन दोपहर 12:00 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।
    • 05588 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा पूजा स्पेशल लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दोपहर बाद 02.00 बजे प्रस्थान कर कल्याण, भुसावल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. (झांसी), कानपुर सेंट्रल, बादशाहनगर होते हुए दूसरे दिन रात 10.05 बजे गोरखपुर से छूटेगी। यह ट्रेन कप्तानगंज होते हुए दूसरे दिन सुबह 04.45 बजे छपरा पहुंचेगी।
    • 05083 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस पूजा स्पेशल छपरा से रात 08:00 बजे रवाना होगी। थावे, कप्तानगंज होते हुए दूसरे दिन भाेर में 02:25 बजे गोरखपुर से चलकर गोमतीनगर, कानपुर सेंट्रल, भुसावल और कल्याण होते हुए तीसरे दिन दोपहर 12.00 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।
    • 05084 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा पूजा स्पेशल लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दोपहर बाद 02:00 बजे चलेगी। यह ट्रेन नासिक, भुसावल,
    • वीरांगना लक्ष्मीबाई जं., कानपुर सेंट्रल, बादशाहनगर होते हुए दूसरे दिन गोरखपुर से रात 10:05 बजे छूटेगी। कप्तागंज और थावे होते हुए तीसरे दिन सुबह 04.45 बजे छपरा पहुंचेगी।
    • 05589 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल अनारक्षित पूजा स्पेशल छपरा से दोपहर बाद 03.00 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन थावे, पडरौना, कप्तानगंज होते हुए रात 09:25 बजे गोरखपुर से छूटकर बस्ती, गोंडा, बुढ़वल, सीतापुर, बरेली और गाजियाबाद होते हुए दूसरे दिन सुबह 10:45 बजे आनन्द विहार टर्मिनल पहुंचेगी।
    • 05590 आनन्द विहार टर्मिनल-छपरा अनारक्षित पूजा पूजा स्पेशल आनन्द विहार टर्मिनल से दोपहर बाद 01.00 बजे प्रस्थान कर गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, बुढ़वल, गोंडा होते हुए गोरखपुर से भोर में 02:40 बजे छूटकर कप्तानगंज और थावे होते हुए दूसरे दिन सुबह 09:00 बजे छपरा पहुंचेगी।