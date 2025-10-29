UP के इस जिले में रेड व AK-47 गैंग के सदस्यों समेत 25 पर केस, छह हिरासत में

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पीपीगंज के अकटहवा पुल पर सोमवार को मारपीट व फायरिंग की घटना ने इलाके को दहला दिया है। मामूली विवाद से शुरू हुई कहासुनी के बाद हुई मारपीट में सात लोग घायल हुए थे। घटना में शामिल रेड व एके-47 गैंग के युवकों ने हवाई फायरिंग कर सनसनी फैला दी थी।

इस मामले में डीआइजी के निर्देश पर पीपीगंज पुलिस ने 15 नामजद समेत 25 लाेगों पर हत्या की कोशिश,बलवा, सेवन सीएलए के तहत मुकदमा दर्ज कर छह लोगों को हिरासत में लिया है। डीजीपी कार्यालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए डीआइजी डा. एस. चनप्पा से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

घटना सोमवार की दोपहर करीब एक बजे की है। पीपीगंज थाना क्षेत्र के अकटहवा गांव के पास एक ई-लाइब्रेरी में दो छात्र-अभिजीत और शनि पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान 30 से अधिक हमलावर युवक बाइक व स्कार्पियो से पहुंचे और लाइब्रेरी में घुसकर दोनों छात्रों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।हमलावर छात्रों को पिटाई करते हुए 100 मीटर दूर अकटहवा पुल तक घसीट ले गए।

जब ग्रामीणों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उन पर भी हमला कर दिया गया। इससे कुल सात लोग घायल हो गए। ग्रामीणों में डोमरा के ध्रुवचंद, अभिषेक, शिवनारायण, अंकित, सचिन और भरवल गांव के बलबल यादव शामिल हैं।ग्रामीणों के मुताबिक, हमलावरों ने खुद को रेड और एके-47 गैंग का सदस्य बताते हुए धमकाया था कि हमसे पंगा लिया तो पूरा गांव खामोश हो जाएगा।

घटना के दौरान आरोपितों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की थी।घटना स्थल गोरखपुर और महराजगंज जिले की सीमा पर होने के कारण शुरू में क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद की स्थिति बनी रही। पहले महराजगंज पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि वारदात की शुरुआत पीपीगंज थाना क्षेत्र में हुई थी।