UP के इस जिले में रेड व AK-47 गैंग के सदस्यों समेत 25 पर केस, छह हिरासत में
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पुलिस ने रेड और एके-47 गैंग के 25 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से छह को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि ऐसी आपराधिक मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पीपीगंज के अकटहवा पुल पर सोमवार को मारपीट व फायरिंग की घटना ने इलाके को दहला दिया है। मामूली विवाद से शुरू हुई कहासुनी के बाद हुई मारपीट में सात लोग घायल हुए थे। घटना में शामिल रेड व एके-47 गैंग के युवकों ने हवाई फायरिंग कर सनसनी फैला दी थी।
इस मामले में डीआइजी के निर्देश पर पीपीगंज पुलिस ने 15 नामजद समेत 25 लाेगों पर हत्या की कोशिश,बलवा, सेवन सीएलए के तहत मुकदमा दर्ज कर छह लोगों को हिरासत में लिया है। डीजीपी कार्यालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए डीआइजी डा. एस. चनप्पा से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
घटना सोमवार की दोपहर करीब एक बजे की है। पीपीगंज थाना क्षेत्र के अकटहवा गांव के पास एक ई-लाइब्रेरी में दो छात्र-अभिजीत और शनि पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान 30 से अधिक हमलावर युवक बाइक व स्कार्पियो से पहुंचे और लाइब्रेरी में घुसकर दोनों छात्रों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।हमलावर छात्रों को पिटाई करते हुए 100 मीटर दूर अकटहवा पुल तक घसीट ले गए।
जब ग्रामीणों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उन पर भी हमला कर दिया गया। इससे कुल सात लोग घायल हो गए। ग्रामीणों में डोमरा के ध्रुवचंद, अभिषेक, शिवनारायण, अंकित, सचिन और भरवल गांव के बलबल यादव शामिल हैं।ग्रामीणों के मुताबिक, हमलावरों ने खुद को रेड और एके-47 गैंग का सदस्य बताते हुए धमकाया था कि हमसे पंगा लिया तो पूरा गांव खामोश हो जाएगा।
घटना के दौरान आरोपितों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की थी।घटना स्थल गोरखपुर और महराजगंज जिले की सीमा पर होने के कारण शुरू में क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद की स्थिति बनी रही। पहले महराजगंज पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि वारदात की शुरुआत पीपीगंज थाना क्षेत्र में हुई थी।
अधिकारियों के निर्देश पर मंगलवार को पीपीगंज थाने के हल्का दारोगा आदर्श द्विवेदी ने 15 नामजद और 10 अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दी।एसपी उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को सीओ कैंपियरगंज और महराजगंज के सीओ सदर के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके से सबूत इकट्ठा करने और सीसी कैमरा फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान करने के निर्देश दिए।
बीआरडी में भर्ती ध्रुवचंद ने भी दी तहरीर :
पुलिस ने घटना के बाद छह आरोपितों को हिरासत में लिया है और बाकी की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी है। फोर्स ने मंगलवार की सुबह अकटहवा पुल और आसपास के गांवों में फ्लैग मार्च भी किया ताकि ग्रामीणों में सुरक्षा का भरोसा कायम हो सके।इस बीच, बीआरडी में भर्ती महराजगंज जिले के पनियरा स्थित डोमरा गांव के ध्रुवचंद साहनी ने मंगलवार को पीपीगंज थाना पुलिस को तहरीर दी है, लेकिन अभी उस पर अलग से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।
इस तरह की आपराधिक मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।गोरखपुर पुलिस को सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। जिनका भी नाम सामने आएगा, उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।आरोपितों पर गैंग्सटर की भी कार्रवाई होगी।
- डा. एस. चनप्पा,डीआइजी रेंज
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।