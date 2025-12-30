दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नकल करते पकड़े गए 10 विद्यार्थी
गोरखपुर विश्वविद्यालय में सोमवार को परीक्षा के दौरान नकल विरोधी अभियान में 10 विद्यार्थी नकल सामग्री के साथ पकड़े गए। इनमें एक बीसीए और नौ होटल मैनेजम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला संकाय भवन में चल रही परीक्षा के दौरान सोमवार को नकलरोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान नकल सामग्री के साथ 10 विद्यार्थियों को पकड़ा गया। उनके खिलाफ अनुचित साधन प्रयोग के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।
विश्वविद्यालय के कला संकाय भवन में दोपहर एक से चार बजे की पाली में विभिन्न विषयों की परीक्षाएं चल रही थीं। इसी दौरान कक्ष निरीक्षक ने कुछ छात्र-छात्राओं को नकल करते देख लिया। इसकी सूचना सहायक केंद्राध्यक्ष को दी। सहायक केंद्राध्यक्ष ने तत्काल नियंता को इसकी सूचना दी। इसके बाद नियंता मंडल के सदस्यों ने डा. वेद प्रकाश राय के नेतृत्व में सुरक्षाकर्मियों की मदद से कमरों में विद्यार्थियों की तलाशी शुरू कर दी।
इसमें कुल 10 छात्र-छात्राएं नकल सामग्री के साथ पकड़े गए। उनके पास से मिली नकल सामगी को उत्तरपुस्तिका के साथ संबद्ध कर दिया गया। नकल सामग्री के साथ पकड़े गए छात्रों में एक बीसीए और नौ होटल मैनेजमेंट के थे। परीक्षा नियंत्रक डा. कुलदीप सिंह ने बताया कि सोमवार को विभिन्न केंद्रों पर 8130 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 254 अनुपस्थित रहे।
नकल के लिए दिखा तरह-तरह का प्रयोग
पकड़े गए विद्यार्थियों ने नकल के लिए अलग-अलग प्रयोग किया था। कोई सीरीज के पन्ने स्कैन कराकर लाया था तो किसी ने किताब के पन्ने ही फाड़ डाले थे। जांच के दौरान किसी के पेपर, किसी की उत्तरपुस्तिका तो किसी के कपड़ों से नकल सामग्री बरामद हुई।
