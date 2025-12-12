Language
    गोरखपुर में पंचायतों की वोटर लिस्ट से कटे 1.81 लाख मतदाता, निर्वाचन आयोग ने किए थे चिह्नित

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:27 AM (IST)

    गोरखपुर में पंचायतों की वोटर लिस्ट से 1.81 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। निर्वाचन आयोग ने इन मतदाताओं को चिह्नित किया था। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य तेजी से जारी है। निर्वाचन आयोग की ओर से जिले में चिह्नित 5 लाख 16 हजार 153 संभावित डुप्लीकेट वोटरों के सत्यापन की समय सीमा समाप्त हो गई। इस दौरान कुल 1 लाख 81 हजार 677 नाम काटे गए। उरुवा, गगहा, बड़हलगंज, खोराबार और खजनी ऐसे ब्लाक हैं जहां सबसे अधिक नाम काटे गए हैं। इन प्रत्येक ब्लाकों में 10 हजार से अधिक डुप्लीकेट वोटरों के नाम मतदाता सूची से कटे हैं।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत सिंह के अनुसार सत्यापन प्रक्रिया के तहत बीएलओ ने दिए गए पते पर जाकर संबंधित व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की। पारदर्शी तरीके से सत्यापन हो, इसके लिए आधार नंबर के अंतिम चार अंक दर्ज जुटाए गए। जो मतदाता दिए गए पते पर नहीं मिले या परिजनों और आस-पास के लोगों द्वारा आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराया गया, उसे डुप्लीकेट मानकर मतदाता सूची से नाम हटा दिया गया।

    मतदाता सूची के जोड़-घटाव और सुधार की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने संभावित डुप्लीकेट नामों की सूची जिलों को भेजी थी। सूची के अनुसार बीएलओ ने मौके पर जाकर स्थलीय सत्यापन किया।

    आयोग ने सत्यापन के लिए ब्लाक को यूनिट मानकर संभावित डुप्लीकेट वोटरों की सूची तैयार की थी। नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि एक समान मिलने पर उन प्रविष्टियों को संभावित डुप्लीकेट की श्रेणी में डाला गया।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में SIR का लक्ष्य पूरा, कुल 6.47 लाख वोटरों के कटेंगे नाम

    11 दिसंबर सत्यापन की आखिरी तारीख तय की गई थी। अनंतिम सूची अब 23 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। 30 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक उनका निस्तारण होगा। अंतिम मतदाता सूची 6 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।

