गोरखपुर में पंचायतों की वोटर लिस्ट से कटे 1.81 लाख मतदाता, निर्वाचन आयोग ने किए थे चिह्नित

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य तेजी से जारी है। निर्वाचन आयोग की ओर से जिले में चिह्नित 5 लाख 16 हजार 153 संभावित डुप्लीकेट वोटरों के सत्यापन की समय सीमा समाप्त हो गई। इस दौरान कुल 1 लाख 81 हजार 677 नाम काटे गए। उरुवा, गगहा, बड़हलगंज, खोराबार और खजनी ऐसे ब्लाक हैं जहां सबसे अधिक नाम काटे गए हैं। इन प्रत्येक ब्लाकों में 10 हजार से अधिक डुप्लीकेट वोटरों के नाम मतदाता सूची से कटे हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत सिंह के अनुसार सत्यापन प्रक्रिया के तहत बीएलओ ने दिए गए पते पर जाकर संबंधित व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की। पारदर्शी तरीके से सत्यापन हो, इसके लिए आधार नंबर के अंतिम चार अंक दर्ज जुटाए गए। जो मतदाता दिए गए पते पर नहीं मिले या परिजनों और आस-पास के लोगों द्वारा आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराया गया, उसे डुप्लीकेट मानकर मतदाता सूची से नाम हटा दिया गया।

मतदाता सूची के जोड़-घटाव और सुधार की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने संभावित डुप्लीकेट नामों की सूची जिलों को भेजी थी। सूची के अनुसार बीएलओ ने मौके पर जाकर स्थलीय सत्यापन किया।