गोंडा में 5 साल के प्रेम का दर्दनाक अंत, घरवाले नहीं माने तो युवक ने लगाई फांसी, प्रेमिका ने उठाया ये खौफनाक कदम

संवाद सूत्र, गोंडा। गुरुवार को प्रेमी युगल का प्रेम संबंध में जान देने का मामला सामने आया है। प्रेमी ने फांसी लगाकर व प्रेमिका ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। गांव के लोग इस वारदात से स्तब्ध है। बताया जाता है कि कटरा बाजार थाना के बखेरिया गांव के रहने वाले नीरज मौर्या का प्रेम संबंध जिला बहराइज के थाना विशेश्वरगंज के गांव गुलेरिया की रहने वाली लक्ष्मी मौर्या के साथ था।

दोनों का करीब पांच वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। नीरज के परिवारीजन ने उसकी शादी दूसरी जगह कर दी। इस बीच दाेनों का संबंध बना रहा । 21 दिसंबर 2025 को दोनों घर से भाग गए। 23 दिसंबर को प्रेमिका के परिवारीजन ने विशेश्वरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। 24 दिसंबर को प्रेमी युगल को पुलिस ने पकड़ लिया। प्रेमिका को न्यायालय के समक्ष हाजिर किया गया। जहां प्रेमिका ने प्रेमी नीरज के पक्ष में साथ रहने के लिए रजामंदी दिखाई। इसके बाद उन्हें साथ में छोड़ दिया गया।

पेड़ पर लटका मिला प्रेमी गुरुवार की शाम को प्रेमी नीरज का शव कर्नलगंज के पिपरी गांव के पास पेड़ से रस्सी के सहारे लटकता मिला। इसके 100 मीटर दूरी पर प्रेमिका लक्ष्मी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। बताया जाता है कि प्रेमिका ने मरने से पहले वीडियो बनाया था, हालांकि पुलिस अभी पुष्टि नहीं कर रही है। रेल कर्मी ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। सूत्र की माने तो नीरज की मां पुष्पा मौर्या बखरिया झाला की प्रधान हैं।