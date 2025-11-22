Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैसरगंज के पूर्व BJP सांसद बृजभूषण शरण का बड़ा एलान, 2029 में जरूर लड़ूंगा लोकसभा चुनाव

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 01:16 PM (IST)

    Ex MP BrijBhushan Sharan Singh: अगर किसी सोते हुए को गफलत से जगा देना बगावत है। किसी कमज़ोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाइयों के गीत गाना बगावत है तो हम भी एक बागी हैं और हमारा मजहब भी बगावत है। यह लाइनें कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में गुनगुना रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह 

    जागरण संवाददाता, गोंडा : अक्सर ही चर्चा में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर जोरदार अंगड़ाई ली है।

    भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण ने बड़ा एलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं 2029 में लोकसभा का लड़ूंगा चुनाव, कोई ताकत रोक नहीं सकती। गोंडा में उन्होंने कहा कि 2027 में चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगर किसी सोते हुए को गफलत से जगा देना बगावत है। किसी कमज़ोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाइयों के गीत गाना बगावत है तो हम भी एक बागी हैं और हमारा मजहब भी बगावत है। यह लाइनें कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में गुनगुना रहे हैं। प्रसारित वीडियो में वह कह रहे हैं कि 2027 में चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2029 में जरूर लड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है।

    भाजपा के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने 2029 में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 2027 में उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन 2029 में वह निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। ‍उनका एक निजी चैनल से बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    गोंडा जिले की कैसरगंज लोकसभा सीट से 2024 के चुनाव में भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया था। उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट मिला था, जो अब कैसरगंज से भाजपा सांसद हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने स्पष्ट किया कि 2027 में वह किसी भी जगह से कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही उन्होंने इसकी कोई तैयारी की है।

    जोर देकर कहा कि 2029 में उन्हें चुनाव लड़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब उनसे पूछा गया कि वह भाजपा से चुनाव लड़ेंगे या किसी अन्य दल से, तो उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि वह 2029 में चुनाव जरूर लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी में उनके शामिल होने की अटकलों पर बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी।

    उन्होंने कहा कि उनका एक बेटा भाजपा से विधायक है, दूसरा बेटा सांसद है, भतीजा ब्लॉक प्रमुख है और उनकी पत्नी भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पूरी टीम और विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। उनके सहयोगी भी भाजपा से जुड़े हैं। उन्होंने इन अटकलों को यह कहकर खारिज किया कि कभी-कभी सच बोलने पर लोगों को लगता है कि वह समाजवादी पार्टी के समर्थक हो गए हैं।

    यह भी पढ़ें- सनातन की रक्षा के लिए शस्त्र व शास्त्र जरूरी: बृजभूषण शरण सिंह

    उन्होंने कहा कि सच बोलना कोई अपराध नहीं है और वह अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं, किसी अन्य पार्टी में जाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी टीम व विचारधारा भाजपा की है।

    यह भी पढ़ें- 'अयोध्या न कभी पराधीन हुई न ही चित्तौड़', ब्रजभूषण बोले- यहां के राजाओं ने कभी नहीं मानी हार

    पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी में जाने के सवाल पर कहते हैं कि अटकलें इसलिए लगाई जाती हैं कि कभी-कभी मैं सत्य बोल देता हूं। सत्य बोल देता हूं तो लगता है कि सपाई हूं। सत्य बोलना कोई अपराध नहीं है। मैं, भाजपा में हूं।