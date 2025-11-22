कैसरगंज के पूर्व BJP सांसद बृजभूषण शरण का बड़ा एलान, 2029 में जरूर लड़ूंगा लोकसभा चुनाव

जागरण संवाददाता, गोंडा : अक्सर ही चर्चा में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर जोरदार अंगड़ाई ली है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण ने बड़ा एलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं 2029 में लोकसभा का लड़ूंगा चुनाव, कोई ताकत रोक नहीं सकती। गोंडा में उन्होंने कहा कि 2027 में चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगर किसी सोते हुए को गफलत से जगा देना बगावत है। किसी कमज़ोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाइयों के गीत गाना बगावत है तो हम भी एक बागी हैं और हमारा मजहब भी बगावत है। यह लाइनें कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में गुनगुना रहे हैं। प्रसारित वीडियो में वह कह रहे हैं कि 2027 में चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2029 में जरूर लड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है।

भाजपा के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने 2029 में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 2027 में उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन 2029 में वह निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। ‍उनका एक निजी चैनल से बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

गोंडा जिले की कैसरगंज लोकसभा सीट से 2024 के चुनाव में भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया था। उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट मिला था, जो अब कैसरगंज से भाजपा सांसद हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने स्पष्ट किया कि 2027 में वह किसी भी जगह से कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही उन्होंने इसकी कोई तैयारी की है।

जोर देकर कहा कि 2029 में उन्हें चुनाव लड़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब उनसे पूछा गया कि वह भाजपा से चुनाव लड़ेंगे या किसी अन्य दल से, तो उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि वह 2029 में चुनाव जरूर लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी में उनके शामिल होने की अटकलों पर बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी।