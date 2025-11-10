'अयोध्या न कभी पराधीन हुई न ही चित्तौड़', ब्रजभूषण बोले- यहां के राजाओं ने कभी नहीं मानी हार

जागरण संवाददाता, अदरी (मऊ)। कभी अयोध्या पराधीन न हुई और न ही चित्तौड़। क्योंकि यहां के पराक्रमी राजाओं ने कभी भी हार नहीं माना। महाराणा प्रताप की जड़ें अयोध्या से मिलती हैं, वे भगवान राम को मानने वाले थे। ये बातें रविवार को महुआर बसगितिया स्थित पवहारी जी के मंदिर पर महाराणा प्रताप के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहीं।

उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के शौर्यगाथा को देश के बच्चे-बच्चे को जानना चाहिए। महाराणा प्रताप देश के ऐसे प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने सूखी घास की रोटियां खा कर भी अपने राज्य की आन, बान व शान के लिए लगातार लड़ते रहे। इस विषम परिस्थिति में भी उन्होंने हार नहीं माना।

उन्होंने कविता के माध्यम से उनके वंसजों को जगाने व उनके प्रतापी इतिहास को बताते हुए सभी के लिए एक सवाल छोड़ गए। कहा कि हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होगे, अभी आओ मिलकर के विचारें समस्या सभी, यद्यपि हमें इतिहास प्राप्त पूरा है, नहीं फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है, नहीं कहा हम सतयुग में भी थे, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी है।

कहा कि हम सभी के लिए यह एक सवाल है कि क्या महाराणा प्रताप अपना घोड़ा स्वयं खिलाते थे, क्या अपनी तलवार खुद बनाते थे, क्या अपना भोजन खुद बनाते थे ? इस पर सभी को विचार करना होगा। महाराणा प्रताप हमारे अगुआ थे, एक कुशल योद्धा थे, लेकिन भगवान राम हमारे आदर्श है।

विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप ने कभी मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। कई सालों तक संघर्ष किया। घास की रोटियां तक खानी पड़ी। फिर भी बादशाह अकबर महाराणा प्रताप सिंह को अपने अधीन नहीं कर सका।