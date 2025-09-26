Language
    गोंडा में सड़क हादसे में इलाज के दौरान दो लोगों की दर्दनाक मौत, परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन

    By Ajay Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:57 PM (IST)

    गोंडा जिले में अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई और दो घायल हो गए। हलधरमऊ में ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से शुभम कुमार की जान गई जबकि शिवदयालगंज में स्कार्पियो ने रोहित को टक्कर मार दी। वजीरगंज में आरती देवी के पति हीरालाल की भी सड़क हादसे में मौत हो गई जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

    सड़क दुर्घटना में उपचार के दौरान दो की मौत।

    जागरण टीम, गोंडा। जिले के अलग-अलग मार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में उपचार के दौरान दो लोगों की मौत हो गई जबकि, दो युवक घायल हो गए। परिवारीजन ने मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर पहाड़ापुर चौकी पर शव रखकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की।

    हलधरमऊ के कलवारी लुटावन पुरवा निवासी शुभम कुमार बुधवार को बाइक से जीजा पहलवान के साथ पहाड़ापुर बाजार सब्जी लेकर घर वापस लौट रहे थे। गांव के पास ही ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक में ठोकर मार दी, जिसमें दोनों घायल हो गए।

    उपचार के दौरान के शुभम कुमार की मौत हो गई। गुरुवार की शाम को मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर स्वजनों ने पहाड़ापुर चौकी पर शव रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने समझाकर स्वजनों को शांत किया।

    शिवदयालगंज के खडौवा तिराहे पर स्कॉर्पियो ने बाइक सवार रोहित निवासी लखीमपुर को टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर घायल हो गया। कोल्हमपुर चौकी प्रभारी शिवकुमार यादव ने बताया कि घायल को अस्पताल भेजा गया है।

    वजीरगंज के परसिया मदरहा निवासी आरती देवी ने दी गई तहरीर में कहा कि उनके पति हीरालाल 19 सितंबर को बाइक चालक ने टक्कर मार दी।

    बुधवार रात में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक यशवंत कुमार सिंह ने कहा कि अज्ञात बाइक चालक के विरुद्ध मुकदमा किया गया है।

