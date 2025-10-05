गोंडा में दुकान पर काम करने से मना करने पर किशोर को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत
गोंडा के इटियाथोक में एक किशोर मंगलदेव की दुकान पर काम करने से इनकार करने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी संदीप मिश्र ने उसे अपनी दुकान पर काम करने के लिए कहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है।
संवाद सूत्र, इटियाथोक (गोंडा)। दुकान पर काम करने से मना करने पर भवनियापुर खुर्द के बंधुपुरवा निवासी मंगलदेव को तमंचे से गोली मार दी। स्वजन घायल किशोर को मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने आरोपित दुकानदार के विरुद्ध मुकदमा किया है।
भवनियापुर खुर्द के बंधुपुरवा निवासी रामशंकर वर्मा उर्फ रमई ने दी गई तहरीर में कहा कि उनका बेटा मंगलदेव गांधी चबूतरा के पास होटल में काम करता था। शनिवार की शाम को दुकान मालिक उसे होटल में काम करने के लिए घर से बुलाकर ले गए थे।
होटल के पास ही खरगूपुरपुर थाना के महादेवकला निवासी संदीप मिश्र फसल में दवा छिड़काव की मशीन किराए पर देने की दुकान करते हैं। मंगलदेव के होटल पर काम करने से संदीप रंजिश रखता था।
आरोपित ने मंगलदेव को अपनी दुकान पर काम करने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। आरोपित ने शनिवार की देरशाम किशोर को दुकान पर बुलाकर तमंचे से गोली मार दी। घायलावस्था में उसे बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
मृतक दो भाइयों में सबसे बड़ा था। छोटा भाई साजन दस वर्ष का है, वह पढ़ाई कर रहा है। मां रजवंती पैरालाइज है। रमाशंकर मजदूरी करते हैं।
मां समेत अन्य स्वजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। थानाध्यक्ष कृष्ण गोपाल राय ने बताया कि आरोपित संदीप मिश्रा के खिलाफ हत्या का मुकदमा किया गया है। आरोपित की तलाश की जा रही है।
आरोपित को नहीं पकड़ सकी पुलिस
किशोर की हत्या के 20 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। इससे स्वजनों के साथ ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है। सूत्र का कहना है कि आरोपित को हिरासत में लिया जा चुका है।
हालांकि, पुलिस अभी हिरासत में लेने की बात स्वीकार नहीं कर रही है। स्वजनों का आरोप है कि आरोपित को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।
पहले भी गोली मारकर की जा चुकी है हत्या
नवाबगंज के तुलसीपुर माझा गांव में 14 मई 2025 की रात अंशुमान सिंह को गोली मार दी गई थी। अयोध्या मेडिकल कालेज में युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई।
तरबगंज के परियावां गांव के प्रधान भूपेश मणि शुक्ल की भूमि विवाद को लेकर बहस के बाद गोली मारकर हत्या की गई थी।
