    गोंडा में टीबी मरीजों के खाते में नहीं भेजा 3.96 करोड़, हेल्थ पर मंडराया संकट

    By Ajay Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:59 PM (IST)

    गोंडा में टीबी मरीजों को निक्षय पोषण योजना के तहत मिलने वाली मासिक 1000 रुपये की सहायता पिछले छह महीनों से बंद है। 3.96 करोड़ रुपये की राशि मरीजों के ...और पढ़ें

    टीबी मरीजों के खाते में नहीं भेजा 3.96 करोड़।

    संवाद सूत्र, गोंडा। टीबी रोगियों को दी जाने वाली आर्थिक मदद में बड़ी लापरवाही सामने आई है। निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को मिलने वाली मासिक एक हजार रुपये की सहायता पिछले छह महीनों से बंद पड़ी है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 3.96 करोड़ रुपये टीबी मरीजों के खातों में नहीं भेजे गए हैं। मरीजों को पोषण सहायता राशि नहीं मिलने से स्वास्थ्य पर संकट गहरा गया है।

    टीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्रभावित हो सकता है। जुलाई 2025 से पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) की जगह शुरू किए गए एसएनए-स्पर्श पोर्टल में अपडेशन के चलते छह हजार 616 मरीजों के खातों में एक भी किस्त नहीं पहुंच सकी है।

    निक्षय पोषण योजना (एनपीवाइ) भारत सरकार की एक योजना है जो तपेदिक (टीबी) रोगियों को उनके पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मरीज के पूरे उपचार अवधि के लिए प्रति माह एक हजार रुपये दिए जाते हैं, ताकि वे बेहतर पोषण प्राप्त कर सकें और इलाज में मदद मिल सके।

    यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत संचालित है। यह सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से भेजी जाती है। योजना टीबी के खिलाफ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है।

    केंद्र सरकार ने निक्षय पोषण योजना के तहत दी जाने वाली पोषण राशि को दोगुणा किया है। एक नवंबर 2024 से टीबी मरीजों को हर महीने एक हजार रुपये दिए जाते हैं। पहले यह राशि केवल पांच सौ रुपये माह थी।

    डीएम ने पत्राचार का दिया निर्देश

    जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में टीबी मरीजों को पोषण के लिए वित्तीय सहायता न मिलने की मामला उठा जिसके बाद डीएम ने शासन को पत्र लिखने का निर्देश दिया है। भुगतान में आ रही दिक्कत का समाधान कराने का निर्देश दिया है।

    ब्लाकवार पंजीकृत टीबी मरीज

     
    सीएचसी का नाम पंजीकृत टीबी मरीज
    बभनजोत 413
    बेलसर 454
    छपिया 295
    कर्नलगंज 616
    हलधरमऊ 285
    इटियाथोक 259
    कटरा बाजार 570
    मनकापुर 736
    मुजेहना 264
    नवाबगंज 577
    पंडरीकृपाल 215
    परसपुर 419
    काजीदेवर 273
    रुपईडीह 250
    तरबगंज 431
    वजीरगंज 400
    खरगूपुर 294
    राजकीय टीबी क्लीनिक 3136

    (नोट- यह आंकड़ा संबंधित सीएचसी से प्राप्त किया गया है।)

    जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. जय गोविंद ने कहा कि पहले भुगतान की प्रक्रिया दूसरी थी। अब एसएनए-स्पर्श पोर्टल के माध्यम से धनराशि का भुगतान किया जाना है। नई व्यवस्था के तहत भुगतान करने में समस्या आ रही है। शासन को पत्र लिखा जा रहा है।