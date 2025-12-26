Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गोंडा में बिना मानक के बीज आपूर्ति करने पर लाइसेंस निरस्त, सीड्स बिक्री पर लगा प्रतिबंध

    By Amit Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:43 PM (IST)

    गोंडा में कृषि विभाग ने अमानक धान बीज आपूर्ति के आरोप में लखनऊ की दो कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, जबकि एक का निलंबित किया है। इन तीनों कंपनियो ...और पढ़ें

    Hero Image

    बिना मानक के बीज आपूर्ति करने पर लाइसेंस निरस्त। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, गोंडा। किसानों को धान का अमानक बीज आपूर्ति करने पर कृषि विभाग ने लखनऊ की दो कंपनियों का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। वहीं, एक कंपनी का लाइसेंस निलंबित किया गया है। तीनों कंपनियों के बीज व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि मेसर्स यशोदा हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ का लाइसेंस निलंबित किया गया है।

    वहीं, मेसर्स श्रीराम बायोसीडस जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड गांव गेहरू परगना बिजनौर दारोगा खेड़ा कानपुर रोड लखनऊ व मेसर्स अयान एग्री जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ का लाइसेंस निरस्त किया गया है।

    सम्बंधित कम्पनी ने लखीमपुर खीरी जिले में सोनल धान के अमानक बीज की आपूर्ति की थी। शासन ने तीनों कंपनियों से बीज व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा दिया है।

    जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित कंपनियों से जिले में बीज व्यवसाय रोक दिया गया है। यदि कोई थोक या फुटकर विक्रेता बीज व्यवसाय करते हुए पाया गया तो सम्बंधित के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

    बीज की बुकिंग कराएं किसान

    जिला कृषि अधिकारी ने गन्ना उत्पादक किसान जो गन्ने के साथ उड़द या मूंग की बोआई करना चाहते हैं एडवांस में बुकिंग करा सकते हैं। बीज की बुकिंग शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 है।