गोंडा में एंटी करप्शन टीम ने 10 हजार रुपये घूस लेते सब इंस्पेक्टर को दबोचा, पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
गोंडा के नवाबगंज थाने के उपनिरीक्षक अमर पटेल को एंटी करप्शन टीम ने 10 हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। अमर पटेल पर एक मुकदमे में धारा 307 ...और पढ़ें
संवाद सूत्र वजीरगंज/नवाबगंज (गोंडा)। मुकदमे में धारा बढ़ाने की धमकी देने व जेल न भेजने के नाम पर दस हजार रुपये घूस लेते नवाबगंज थाने के उपनिरीक्षक व जनपद आजमगढ़ के थाना रौनापार के ग्राम आराजी देवारा करकिया के रहने वाले अमर पटेल को रंगेहाथ एंटी करप्शन टीम (भ्रष्टाचार निवारण संगठन) ने गिरफ्तार किया है।
एंटी करप्शन थाना प्रभारी धनंजय कुमार सिंह ने घूसखोरी में पकड़े गए आरोपित के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में वजीरगंज में मुकदमा कराया है।
ट्रैप टीम प्रभारी थाना भ्रष्टाचार निवारण संगठन धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि थाना नवाबगंज के ग्राम विश्नोहरपुर गड़रियनपुरवा के रहने वाले बृजेश यादव ने शिकायत की थी कि उप निरीक्षक अमर पटेल मुकदमे की विवेचना में धारा 307 की बढ़ोतरी कर जेल भेजे जाने की धमकी व जेल नहीं भेजने के लिए घूस मांग रहे हैं।
इनकी शिकायत पर कार्रवाई शुरू की गई। मंगलवार को नवाबगंज ब्लाक परिसर में दस हजार रुपये घूस लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने उप निरीक्षक को रंगेहाथ पकड़ लिया।
टीम आरोपित को थाना वजीरगंज ले आई। ट्रैप टीम प्रभारी ने कहा कि मुकदमा कराया गया है। शिकायतकर्ता के बयान के साथ ही आडियो व वीडियो रिकार्डिंग साक्ष्य के रूप में संकलित किया गया है।
पहले भी घूसखोरी में पकड़े जा चुके हैं उप निरीक्षक समेत अन्य कर्मी
एंटी करप्शन टीम पहले भी घूस लेने के मामले में कार्रवाई कर चुकी है। 11 जून को मुकदमा हल्का करने के नाम पर पांच हजार रुपये घूस लेते धानेपुर थाने के उपनिरीक्षक अंकित कुमार यादव को रंगेहाथ एंटी करप्शन टीम (भ्रष्टाचार निवारण संगठन) ने गिरफ्तार किया था।
बिजली कनेक्शन देने व चेकिंग में बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर मुकदमा न कराने के नाम घूस लेते बिजली कर्मी पकड़े जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मी व लेखपाल को भी ट्रैप टीम घूस लेते रंगेहाथ पकड़ चुकी है।
विभाग ने भी शुरू की कार्रवाई
अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने कहा कि एंटी करप्शन टीम की रिपोर्ट मिलने पर घूस खोरी के आरोप में पकड़े गए उप निरीक्षक के विरुद्ध निलंबन समेत अन्य विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
