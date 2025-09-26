Gonda News: लंबी कूद में अंबेडकर नगर के रितेश व 100 मीटर दौड़ में लखनऊ की रिया रहीं प्रथम

Language
    By Ajay Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:57 PM (IST)

    गोंडा के एससीपीएम कॉलेज में 31वें एसएनएआई स्टेट बाइनियल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें खेल प्रतियोगिताओं में लखनऊ की रिया सिंह और अंबेडकर नगर के रितेश यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि शशि भूषण लाल सुशील ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन का उद्देश्य नर्सिंग छात्रों को स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए तैयार करना है। विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों के 800 छात्रों ने भाग लिया।

    लंबी कूद में अंबेडकर नगर के रितेश व 100 मीटर दौड़ में लखनऊ की रिया रहीं प्रथम।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। एससीपीएम कालेज आफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज हारीपुर में 31वें एसएनएआइ स्टेट बाइनियल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

    सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। ऊंची कूद पुरुष वर्ग में जीएमसी कालेज बदायूं के रोमेश प्रथम रहे। महिला वर्ग की 100 मीटर दौड़ में कामांड हास्पिटल लखनऊ की रिया सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

    लंबी कूद में गवर्नमेंट कालेज आफ नर्सिंग अंबेडकरनगर के रितेश यादव प्रथम रहे। रिले रेस में पन्ना धाई मां सुभारती नर्सिंग कालेज मेरठ के सौरभ तोमर, हसीन, आदित्य, शेखर ने बाजी मारी। गेस्ट आफ आनर के रूप में डा. ज्योति वालिया रही।

    संस्थान के चेयरमैन डा. ओएन पांडेय, अध्यक्ष अलका पांडेय ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। श्लर्निग टुडे लीडिंग टुमारो, द जर्नी आफ नर्सिंग प्रेरक थीम पर सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में 50 नर्सिंग कालेजों के करीब 800 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।

    सम्मेलन का उद्देश्य नर्सिंग छात्रों को वर्तमान स्वास्थ्य चुनौतियों, नवाचारों और भविष्य में नेतृत्व की भूमिका के लिए तैयार करना है। संस्थान के निदेशक अजिताभ दुबे ने बताया कि नर्सिंग की यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण निरंतर सीखना है।

    यह सीखने की प्रक्रिया सिर्फ कालेज की चारदीवारी तक सीमित नहीं है प्रशासक धीरज कुमार दुबे ने बताया कि नीति निर्माण और प्रबंधन में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम का संचालन मेनका द्विवेदी ने किया। प्रधानाचार्य डा. रेनुका के, डा. स्मिता फिलिप, उपाध्यक्ष डा. दीप्ति शुक्ला, भूमिका सिंह, जैस्मी जानसन, निदेशक आयुषी पांडेय व गीता दुबे उपस्थित रहीं।