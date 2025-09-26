Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को चोर समझकर पेड़ से बांधकर पीटा, गोंडा में आरोपियों पर FIR

    By Ajay Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:34 PM (IST)

    गोंडा में ग्रामीणों ने एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को चोर समझकर पेड़ से बांधकर पीटा जिसे बाद में पुलिस ने छुड़ाया। परसपुर में एक महिला से लूटपाट और मारपीट की गई। बल्लीपुर के एक स्कूल में भी चोरी की घटना हुई जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    चोर समझकर मानसिक मंदित को पेड़ से बांधकर पीटा।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। शाहपुर गांव में चोरी की अफवाह के चलते गुरुवार रात में ग्रामीणों ने मानसिक मंदित की पेड़ से बांधकर पिटाई की। पुलिस ने युवक को ग्रामीणों से छुड़ाकर परिवारीजन के सिपुर्द किया है।

    युवक की पहचान निर्मोही यादव के रूप में हुई है, जो बल्लीपुर गांव का रहने वाला है। गुरुवार को वह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था, जहां से भटकते हुए शाहपुर गांव पहुंच गया।

    ग्रामीणों ने अनजान व्यक्ति को देखकर चोर होने का शक जताया और बिना किसी पुष्टि के उसे पेड़ से बांधकर पीटना शुरू कर दिया। कोल्हमपुर चौकी प्रभारी शिवकुमार यादव ने बताया कि युवक मानसिक मंदित है। उसे परिवारीजन को सौंप दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला की पिटाई कर आभूषण छीन ले गए बदमाश

    परसपुर : मलांव गांव की रहने वाली सपना ने बताया कि वह शौच के लिए खेत गई थी। नकाबपोश बदमाशों ने गर्दन पर तलवार रखकर आभूषण छीन लिया। शोर मचाने पर उसकी पिटाई की।

    महिला के पति राजेंद्र लोध ने डायल 112 को सूचना दी। महिला को सीएचसी लाया। अधीक्षक डा. लवकेश शुक्ल ने बताया कि महिला का इलाज किया जा रहा है। थानाध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने कहा कि तहरीर नहीं मिली है। मामला संदिग्ध लग रहा है।

    स्कूल में चोरी

    बल्लीपुर : मनकापुर ग्राम पंचायत मिश्रौलिया कला स्थित प्राथमिक विद्यालय समसापुर की शिक्षक सुमन यादव ने दी गई तहरीर में कहा कि गुरुवार की रात में चोर सामान चुरा ले गए। चौकी प्रभारी साहेब कुमार ने कहा कि सूचना मिली है।