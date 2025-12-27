गोंडा में एक ही चिता पर प्रेमी युगल का अंतिम संस्कार, परिजनों से शव लेने से किया था इनकार
गोंडा के कर्नलगंज में एक प्रेमी युगल ने परिवार के विरोध के कारण आत्महत्या कर ली। लक्ष्मी मौर्या और नीरज मौर्या, जिनका पांच साल से प्रेम संबंध था, ने ज ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, कर्नलगंज (गोंडा)। शनिवार को प्रेमी युगल का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया। मृतका के स्वजनों ने सामाजिक लोक-लाज के डर से उसका शव लेने से इनकार कर दिया तो युवक के पिता ने मानवता और प्रेम की मिसाल पेश की। दोनों को एक साथ एक ही चिता पर मुखाग्नि दी।
गुरुवार को बहराइच के विशेश्वर गंज गुलरिहा निवासी लक्ष्मी मौर्या ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं गोंडा के कौड़िया थाना कटरा ब्लाक के बखरिहा झाला निवासी नीरज मौर्या ने फांसी लगा ली थी।
इन दोनों के बीच पिछले पांच वर्षों से प्रेम संबंध था। नीरज पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी गर्भवती है। 21 दिसंबर को दोनों घर से भाग गए थे जिसके बाद लक्ष्मी के पिता ने अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कराया था।
पुलिस ने 24 दिसंबर को दोनों को बरामद कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में लक्ष्मी ने नीरज के साथ रहने की इच्छा जताई थी। गुरुवार की शाम करीब साढ़े चार बजे पिपरी गांव के पास रेलवे ट्रैक पर लक्ष्मी का क्षत-विक्षत शव मिला। इससे करीब 50 मीटर की दूरी पर नीरज का शव एक पेड़ से लटका पाया गया था।
पुलिस को मोबाइल में एक वीडियो मिला जो जान देने से पहले दोनों ने बनाए थे। वीडियो में नीरज और लक्ष्मी यह कहते दिखे थे कि वह एक-दूसरे से प्यार करते हैं और साथ रहना चाहते थे। मगर घर वाले साथ नहीं जीने दे रहे हैं।
वीडियो में उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपनी मर्जी से जान दे रहे हैं और इसमें उनके (नीरज के) घरवालों का कोई दोष नहीं है। घटना के बाद लड़की के परिजनों ने मौके पर जाने से इन्कार कर दिया।
कहा कि जो किया अपनी मर्जी से किया, अब उनका उससे कोई वास्ता नहीं है। लड़की के घर वालों ने शव ले जाने से इन्कार कर दिया।
लड़के की मां ग्राम प्रधान पुष्पा देवी के कहने पर पिता राधेश्याम ने दोनों शवों को एक ही चिता में रखकर अंतिम संस्कार किया। कोतवाल नरेंद्र प्रताप राय ने कहा कि लड़की के घर वालों ने शव ले जाने से मना कर दिया था तब लड़के के पिता ने दोनों का अंतिम संस्कार किया।
