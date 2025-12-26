गोंडा में प्रेमी में लगाई फांसी, प्रेमिका ने भी ट्रेन के सामने कूटकर दे दी जान

संवाद सूत्र, कर्नलगंज/भंभुआ (गोंडा)। कर्नलगंज के पिपरी के पास गुरुवार की शाम को प्रेमी युगल का प्रेम संबंध में जान देने का मामला सामने आया है। प्रेमी ने फांसी लगाकर व प्रेमिका ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। गांव के लोग इस वारदात से स्तब्ध है।

कटरा बाजार थाना के झाला बखरिया गांव के रहने वाले नीरज मौर्य का प्रेम संबंध जिला बहराइज के थाना विशेश्वरगंज के गांव गुलरिहा की रहने वाली लक्ष्मी मौर्या के साथ था। दोनों का करीब पांच वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

नीरज के परिवारीजन ने उसकी शादी दूसरी जगह कर दी। इस बीच दाेनों का संबंध बना रहा। 21 दिसंबर 2025 को दोनों घर से भाग गए। 23 दिसंबर को प्रेमिका के परिवारीजन ने विशेश्वरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। 24 दिसंबर को प्रेमी युगल को पुलिस ने पकड़ लिया।

प्रेमिका को न्यायालय के समक्ष हाजिर किया गया। जहां प्रेमिका ने प्रेमी नीरज के पक्ष में साथ रहने के लिए रजामंदी दिखाई। इसके बाद उन्हें साथ में छोड़ दिया गया। गुरुवार की शाम को प्रेमी नीरज का शव कर्नलगंज के पिपरी गांव के पास पेड़ से रस्सी के सहारे लटकता मिला। इसके 50 मीटर दूरी पर प्रेमिका लक्ष्मी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला।

प्रेमी युगल ने मरने से पहले वीडियो बनाया था, जिसमें दोनों ने कहा कि वे एक-दूसरे से प्यार करते हैं और साथ रहना चाहते थे। आरोप लगाया कि लड़की के घरवाले और नीरज की पत्नी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

वीडियो में उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपनी मर्जी से जान दे रहे हैं और इसमें उनके (नीरज के) घरवालों का कोई दोष नहीं है। लक्ष्मी के भाई ने बताया कि वे लक्ष्मी की शादी नीरज के भाई पंकज से कराने की कोशिश कर रहे थे ताकि सामाजिक बदनामी न हो।

घटना के बाद लड़की के परिवारीजन ने मौके पर जाने से भी इनकार कर दिया। भाई का कहना है कि लक्ष्मी ने जो किया अपनी मर्जी से किया, अब उनका उससे कोई वास्ता नहीं है। नीरज की मां पुष्पा मौर्या बखरिया झाला की प्रधान हैं।