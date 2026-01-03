Language
    'शाहरुख खान की सोच देश के लिए उचित नहीं है', जगदंबिका पाल बोले-भारत को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता

    By Varun Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:16 PM (IST)

    भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी पर विदेश में भारत की आलोचना करने का आरोप लगाया। उन्होंने शाहरुख खान की सोच को देश के लिए अनुचित बताते हुए बांग

    नंदिनीनगर में डुमरियागंज सांसद जगदंबिका पाल का स्वागत करते पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रवृत्ति विदेश जाकर भारत की आलोचना करने की रही है। यही कारण है कि देश की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करती। यह बात डुमरियागंज से भाजपा सांसद एवं जेपीसी वक्फ बिल के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने नवाबगंज के नंदिनीनगर में कही।

    उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हुई घटनाओं के बाद पूरी दुनिया उस पर नजर बनाए हुए है। शाहरुख खान की सोच देश के लिए उचित नहीं है। उन्हें वर्तमान हालात को देखते हुए किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल के लिए टीम में नहीं लेना चाहिए था।

    भारत सरकार ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया है और विदेश मंत्री स्वयं वहां गए थे। इसी दबाव के चलते बांग्लादेश के प्रतिनिधि यूसुफ को अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की बात कहनी पड़ी।

    उन्होंने कहा कि आज भारत इतना सशक्त है कि कोई भी देश उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। सांसद ने राष्ट्र कथा महोत्सव की सराहना की। उन्होंने कहा कि इंदौर की घटना के बाद नगर निगम कमिश्नर को हटाया गया है और कई अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

    सांसद ने सपा के पीडीए पर निशाना साधा। कहा कि यह सब केवल जनता के बीच दिखावा है। अगर वास्तविक पीडीए की बात करें तो भाजपा में सामाजिक संतुलन के साथ नेतृत्व आगे बढ़ रहा है। अखिलेश यादव के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है, सिर्फ रोजाना ट्वीट करना ही उनकी राजनीति बन गई है।

    वंदे मातरम वह गीत है जिसने आजादी की लड़ाई में पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। आज भी यह गीत देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र भावना का प्रतीक है। वहीं, नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने भी विपक्ष की आलोचना की।