Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ससुराल पहुंचे दामाद ने पत्नी को करंट लगाकर मार डाला, बचाने आए ससुर को भी दिया झटका, गांववालों ने पकड़कर पीटा

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:51 PM (IST)

    गोंडा में एक चौंकाने वाली घटना में पवन कश्यप नामक एक व्यक्ति ने दहेज के लिए अपनी पत्नी संगीता को करंट लगाकर मार डाला। संगीता के पिता मंगल जो उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भी करंट लगा और वे बेहोश हो गए। ग्रामीणों ने पवन को पकड़कर पीटा और पुलिस को सौंप दिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    ससुराल पहुंचे दामाद ने पत्नी को करंट लगाकर मार डाला

    जागरण संवाददाता, गोंडा। भूमि विवाद में पत्नी की हत्या करने व ससुर को घायल किए जाने का मामला सामने आया है। घायल को बेहोशी की हालत में मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रामीणों ने आरोपित पति की पिटाई कर पुलिस के सिपुर्द कर दिया है। पुलिस आरोपित पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 

    यह है पूरा मामला

    उमरीबेगमगंज थाना के बकसैला निवासी पवन कश्यप की शादी वर्ष 2017 में परसपुर के कुम्हारनपुरवा राजापुर में संगीता से हुई थी। संगीता माता-पिता की इकलौती संतान थी। उनकी मां की दो वर्ष पहले मौत हो चुकी है। 

    पति पवन कश्यप दहेज में ससुर से जमीन चाहता था, इसके लिए वह लंबे समय पत्नी पर दबाव बना रहा था। ससुर मंगल से भी कई बार जमीन वरासत करने के लिए कहा था, लेकिन भूमि की वरासत उसके नाम नहीं की गई। 

    संगीता पिता के साथ रहती थी। रविवार की रात में पवन ससुराल आया। जमीन को लेकर रात में कहासुनी हुई। सुबह तक ससुर व दामाद जमीन के लिए लड़ते रहे। सोमवार की सुबह पवन ने पत्नी संगीता को करंट लगा दिया। 

    ससुर मंगल बेटी को बचाने दौड़े तो उन्हें भी करंट लगा दिया। करंट की चपेट में आकर संगीता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ससुर मंगल बेहोश होकर गिर गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने पवन को पकड़ कर पिटाई की। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। 

    अधीक्षक लवकेश शुक्ल ने बताया कि मंगल को बेहोशी की हालत में लाया गया था। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है। 

    थानाध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने बताया कि आरोपित पवन कश्यप को हिरासत में ले लिया गया है। घटना की जांच की जा रही है।