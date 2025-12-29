यूपी में मतदाता सूची की गड़बड़ियों के बहाने गरमाने लगी गांव की राजनीति, नाम बढ़वाने के लिए करें आवेदन

संवाद सूत्र, गोंडा। हलधरमऊ ब्लाक की ग्राम पंचायत कथौला में 342 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। वहीं, इटियाथोक ब्लॉक की ग्राम पंचायत जयप्रभाग्राम के प्रधान ओम प्रकाश का नाम मतदाता सूची से गायब है।

प्रधान के मुताबिक गांव में 100-150 मतदाताओं के नाम गायब हैं। मनकापुर के बल्लीपुर निवासी विजय प्रताप सिंह कोटेदार हैं। मतदाता सूची से उनका भी नाम गायब है। यह तो सिर्फ बानगी भर है।

मतदाता सूची की गड़बड़ियों के बहाने चुनाव की तैयारी करने वाले दावेदारों ने गांव की राजनीति को गर्म कर दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन कर दिया है।

सूची में गड़बड़ियाें को लेकर तरह-तरह के सवाल उठने लगे हैं। जिले की 1192 ग्राम पंचायतों में इस बार चुनाव कराए जाने हैं। दावा/आपत्ति 30 दिसंबर तक दाखिल की जा सकती है।

सबसे ज्यादा झंझरी में कटे व बढ़े मतदाता

विभागीय सूत्र के अनुसार सबसे ज्यादा मतदाता झंझरी में कटे व बढ़े हैं। यहां 34 हजार 909 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं जबकि, 30 हजार 949 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। सबसे कम 11 हजार 226 मतदाता कटराबाजार में कटे हैं। वहीं, सबसे कम 16 हजार 13 मतदाता पंड़रीकृपाल में बढ़े हैं।