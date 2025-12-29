Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी में मतदाता सूची की गड़बड़ियों के बहाने गरमाने लगी गांव की राजनीति, नाम बढ़वाने के लिए करें आवेदन

    By Varun Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 02:27 PM (IST)

    गोंडा में मतदाता सूची की गड़बड़ियों को लेकर गांव की राजनीति गरमा गई है। पंचायत चुनाव से पहले कई मतदाताओं, यहां तक कि एक प्रधान का नाम भी सूची से गायब ...और पढ़ें

    Hero Image

    मतदाता सूची की गड़बड़ियों के बहाने गरमाने लगी गांव की राजनीति।

    संवाद सूत्र, गोंडा। हलधरमऊ ब्लाक की ग्राम पंचायत कथौला में 342 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। वहीं, इटियाथोक ब्लॉक की ग्राम पंचायत जयप्रभाग्राम के प्रधान ओम प्रकाश का नाम मतदाता सूची से गायब है।

    प्रधान के मुताबिक गांव में 100-150 मतदाताओं के नाम गायब हैं। मनकापुर के बल्लीपुर निवासी विजय प्रताप सिंह कोटेदार हैं। मतदाता सूची से उनका भी नाम गायब है। यह तो सिर्फ बानगी भर है।

    मतदाता सूची की गड़बड़ियों के बहाने चुनाव की तैयारी करने वाले दावेदारों ने गांव की राजनीति को गर्म कर दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन कर दिया है।

    सूची में गड़बड़ियाें को लेकर तरह-तरह के सवाल उठने लगे हैं। जिले की 1192 ग्राम पंचायतों में इस बार चुनाव कराए जाने हैं। दावा/आपत्ति 30 दिसंबर तक दाखिल की जा सकती है।

    सबसे ज्यादा झंझरी में कटे व बढ़े मतदाता

    विभागीय सूत्र के अनुसार सबसे ज्यादा मतदाता झंझरी में कटे व बढ़े हैं। यहां 34 हजार 909 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं जबकि, 30 हजार 949 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। सबसे कम 11 हजार 226 मतदाता कटराबाजार में कटे हैं। वहीं, सबसे कम 16 हजार 13 मतदाता पंड़रीकृपाल में बढ़े हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ब्लॉकवार मतदाताओं की नई संख्या

    विकासखंड संख्या
    हलधरमऊ 158,132
    परसपुर 220,472
    नवाबगंज 157,935
    मनकापुर 199,660
    बेलसर 163,082
    कटराबाजार 172,551
    पंड़रीकृपाल 104,761
    छपिया 174,538
    झंझरी 223,094
    मुजेहना 156,468
    तरबगंज 143,553
    इटियाथोक 171,144
    कर्नलगंज 145,325
    वजीरगंज 165,951
    बभनजोत 190,958
    रुपईडीह 208,031
    योग 2,755,655

    नाम बढ़वाने के लिए जमा करें आवेदन

    सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नारायण ने बताया कि एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम सूची से छूट गया है, वह 30 दिसंबर तक आवेदन जमा कर दें। जांच के बाद दावा, आपत्तियों का निस्तारण कराया जाएगा।