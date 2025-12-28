गोंडा में 45 हजार उज्ज्वला कनेक्शन लाभार्थी 4 करोड़ रुपये की सब्सिडी से रह जाएंगे वंचित, 31 दिसंबर तक करा लें ये काम

संवाद सूत्र, गोंडा। 45 हजार उज्ज्वला कनेक्शन धारकों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। 31 दिसंबर के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कराकर नकद सिलेंडर न खरीदने पर दीपावली के मुफ्त सिलेंडर के सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। तीन दिन में यह हो पाना संभव नहीं है। ऐसे में इन परिवारों को मिलने वाले सब्सिडी के चार करोड़ रुपये उन्हें नहीं मिल पाएंगे।

जिले में उज्ज्वला योजना के तहत सवा तीन लाख कनेक्शन धारक हैं, जिन्हें दीपावली व होली पर एक-एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाता है। दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर की सुविधा 31 दिसंबर तक मिलनी है। इसमें नकद गैस सिलेंडर खरीदने के बाद उनके खाते में पूरे सिलेंडर का मूल्य 910 रुपये सब्सिडी के रूप में भेजा जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा ई केवाईसी न हो पाना माना जा रहा है। करीब 45 हजार ऐसे कनेक्शन धारक हैं, जो अपने गैस एजेंसी पर अंगूठा लगवाकर ई केवाईसी प्रक्रिया नहीं पूरी करा पाए हैं। बताया जा रहा है किसी के आधार कार्ड में दिक्कत हैं तो कोई घर छोड़कर बाहर चला गया। यही नहीं कुछ गैस कनेक्शन धारकों को एजेंसियों के कर्मी भी नहीं खोज पा रहे हैं कि वे कहां हैं।

ऐसे में इन्हें एजेंसियों ने गैस सिलेंडर देना बंद कर दिया है, फिर भी ये नहीं आ रहे हैं। इसके चलते 45 हजार उपभोक्ताओं की ई केवाईसी बाकी है। अब सभी ने 31 दिसंबर तक ई केवाईसी कराकर नकद सिलेंडर नहीं खरीदा तो इन्हें दीपावली के मुफ्त सिलेंडर की सब्सिडी नहीं मिल पाएगी।