Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gonda: कोहरे के चलते ट्रेनें हुईं लेट, स्टेशन पर घंटों इंतजार करते रहे यात्री; झेलनी पड़ी भारी परेशानी

    By Varun Yadav Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:41 AM (IST)

    गोंडा में कोहरे के कारण ट्रेनें लेट हो गईं, जिससे यात्रियों को स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ा। घने कोहरे के चलते दृश्यता कम होने से ट्रेनों के संचाल ...और पढ़ें

    Hero Image

    रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर इस तरह रात बिताते यात्री

    संवाद सूत्र, जागरण गोंडा। कोहरे के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित है, इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्री स्टेशन के प्लेटफार्म पर लेटकर घंटों ट्रेनों का इंतजार करते रहे।

    सोमवार को सुबह घना कोहरा छाया रहा। ठंड होने के कारण लोग घरों के सामने अलाव तापते नजर आए। सड़कों पर भी चहल-पहल कम दिखी। धूप निकलने पर लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली।

    वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. उपेंद्रनाथ सिंह का कहना है कि मौसम खेती के लिए अनुकूल है। किसान फसलों की सिंचाई कर रहे हैं। रेल यात्रियों को ठंडक में विलंबित ट्रेनों को पकड़ने में दिक्कतें उठानी पड़ी।

    दूसरी तरफ इंजीनियर (रेलवे ट्रैक) विभाग ने फॉग को देखते हुए ट्रैक पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। दस जोड़ी ट्रैकमैन को विभिन्न रेल रूटों पर तैनात किया गया है।

    यह भी पढ़ें- कोहरे से कोहराम! यूपी के चार जिलों में हुए भयानक हादसे, 14 लोगों की मौत से दहला प्रदेश

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें