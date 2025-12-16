Gonda: कोहरे के चलते ट्रेनें हुईं लेट, स्टेशन पर घंटों इंतजार करते रहे यात्री; झेलनी पड़ी भारी परेशानी

संवाद सूत्र, जागरण गोंडा। कोहरे के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित है, इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्री स्टेशन के प्लेटफार्म पर लेटकर घंटों ट्रेनों का इंतजार करते रहे।

सोमवार को सुबह घना कोहरा छाया रहा। ठंड होने के कारण लोग घरों के सामने अलाव तापते नजर आए। सड़कों पर भी चहल-पहल कम दिखी। धूप निकलने पर लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली।

वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. उपेंद्रनाथ सिंह का कहना है कि मौसम खेती के लिए अनुकूल है। किसान फसलों की सिंचाई कर रहे हैं। रेल यात्रियों को ठंडक में विलंबित ट्रेनों को पकड़ने में दिक्कतें उठानी पड़ी।

दूसरी तरफ इंजीनियर (रेलवे ट्रैक) विभाग ने फॉग को देखते हुए ट्रैक पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। दस जोड़ी ट्रैकमैन को विभिन्न रेल रूटों पर तैनात किया गया है।

