Gonda News: 9 घंटे ठप रहा ट्रेनों का संचालन, कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते रहे यात्री
अगानपुर रेलवे ब्रिज की रेलिंग तोड़कर ट्रैक पर डंपर गिरने से अप साइड का पांच घंटे व डाउन साइड पर ट्रेनों का संचालन नौ घंटे तक ठप रहा। जिले के अलग-अलग स्टेशनों पर ट्रेनें खड़ी रहीं। जिससे यात्रियों को कड़कड़ाती ठंड में परेशानियों का सामना करना पड़ा।
संवाद सूत्र, जागरण गोंडा। बुढ़वल रेलवे स्टेशन के आगे अगानपुर रेलवे ब्रिज की रेलिंग तोड़कर ट्रैक पर डंपर गिरने से अप साइड का पांच घंटे व डाउन साइड पर ट्रेनों का संचालन नौ घंटे तक ठप रहा। जिले के अलग-अलग स्टेशनों पर ट्रेनें खड़ी रहीं।
इसके अलावा कई ट्रेनों के निर्धारित समय से विलंब से चलने के कारण यात्रियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। बुधवार की रात में हादसे के बाद बिहार संपर्कक्रांति ट्रेन को गोंडा रेलवे स्टेशन पर रोकना पड़ा। यहां ट्रेन के घंटों तक खड़े रहने के बाद यात्रियों का दवाब बढ़ने पर ट्रेन को मनकापुर के रास्ते अयोध्या से बाराबंकी के लिए रवाना किया है।
इसके अलावा गरीब रथ निर्धारित अवधि से दस घंटे, कुशीनगर एक्सप्रेस चार घंटे, आम्रपाली तीन घंटे, कृषक एक्सप्रेस दस घंटे, वैशाली सुपरफास्ट दो घंटे, गोरखधाम सुपरफास्ट दो घंटे, सत्याग्रह तीन घंटे, बाघ एक्सप्रेस दो घंटे विलंब से चली।
ट्रेनों के विलंब से चलने से यात्रियों को ठंड में मुश्किल का सामना करना पड़ा। क्षेत्रीय प्रबंधक शिव शंकर प्रसाद ने बताया कि बुढवल रेलवे स्टेशन पर हादसे के कारण ट्रेनों का संचालन विलंब से हुआ है।
यह भी पढ़ें- MP में खाद वितरण लाइन में लगी महिला की मौत... कड़कड़ाती ठंड में 2 दिनों से कर रही थी अपनी बारी का इंतजार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।