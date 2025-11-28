Gonda News: 9 घंटे ठप रहा ट्रेनों का संचालन, कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते रहे यात्री

संवाद सूत्र, जागरण गोंडा। बुढ़वल रेलवे स्टेशन के आगे अगानपुर रेलवे ब्रिज की रेलिंग तोड़कर ट्रैक पर डंपर गिरने से अप साइड का पांच घंटे व डाउन साइड पर ट्रेनों का संचालन नौ घंटे तक ठप रहा। जिले के अलग-अलग स्टेशनों पर ट्रेनें खड़ी रहीं।

