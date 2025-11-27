MP में खाद वितरण लाइन में लगी महिला की मौत... कड़कड़ाती ठंड में 2 दिनों से कर रही थी अपनी बारी का इंतजार
मध्य प्रदेश के गुना जिले में खाद वितरण केंद्र पर दो दिन से लाइन में लगी एक आदिवासी महिला की ठंड और इंतजार के चलते मौत हो गई। बमोरी विधानसभा क्षेत्र के बागेरी डबल लॉक केंद्र पर यह घटना हुई। महिला को उल्टी होने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रशासन ने गाँव का दौरा किया और परिवार को सांत्वना दी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। MP के गुना जिले में किसानों की खाद की लंबी कतार और कड़कड़ाती ठंड में रात बिताने की स्थिति प्रशासन की दावों की पोल खोल रही है। बमोरी विधानसभा क्षेत्र के बागेरी डबल लाक केंद्र पर खाद की कतार में लगे किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।
गुना में खाद की लंबी कतार में ठंड से महिला की मौत
कुशेपुर गांव की आदिवासी महिला भुरिया बाई, उम्र लगभग 45 साल, दो दिन से खाद के लिए लाइन में लगी थीं। दिन में खाद का इंतजार और रात को केंद्र पर सोना उनके लिए सामान्य स्थिति बन गई थी।
दो दिन से लाइन में कर रही थी इंतजार
बुधवार की देर रात महिला को अचानक उल्टियां होने लगीं। पहले उन्हें बमोरी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को गुना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
प्रशासन ने गांव का किया दौरा
महिला के स्वजनों ने शव गांव ले जाकर अंतिम संस्कार किया, जिससे कुशेपुर गांव में मातम फैल गया। गुरुवार सुबह एसडीएम शिवानी पांडे, कलेक्टर किशोर कन्याल और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी गांव पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।