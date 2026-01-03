गोंडा में स्मार्ट मीटर बना उपभोक्ताओं की मुसीबत, डरा रहा लापता बिजली बिल

धनंजय तिवारी, गोंडा। बिजली व्यवस्था को पारदर्शी और उपभोक्ता-हितैषी बनाने के उद्देश्य से लगाए गए स्मार्ट मीटर देवीपाटन मंडल के हजारों उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। पुराना मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को यह तक पता नहीं चल पा रहा कि उन्होंने कितनी बिजली खर्च की। कितना बिल बन रहा है।

हालात यह हैं कि गत मार्च-अप्रैल में मीटर बदले जाने के बाद भी नौ माह बीत चुके हैं, लेकिन बिल की कोई जानकारी सामने नहीं आई। देवीपाटन मंडल के चारों जिलों में अब तक करीब एक लाख 14 हजार उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। मंडल में कुल लगभग 14 लाख बिजली उपभोक्ता हैं।

उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली बिल नहीं दिखता तो डर अलग ही सताता है कि कितने का बिल जमा करना होगा। बहराइच जिले में 3,89,213, गोंडा में 3,82,560 तथा श्रावस्ती में 3,47,993 उपभोक्ताओं के पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। आंकड़े बड़े हैं, लेकिन व्यवस्था उतनी ही उलझी हुई दिखाई दे रही है।

उपभोक्ताओं की समस्या पर एक नजर सिविल लाइंस के अनुपम सिंह बताते हैं कि गत फरवरी में उनके घर स्मार्ट मीटर लगाया गया था। कनेक्शन उनकी माता के नाम पर है। इसके बाद से वह लगातार विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक यह जानकारी नहीं मिल पाई कि उन्होंने कितनी बिजली खर्च की। उनका कहना है कि पहले हर माह बिल आता था और समय से भुगतान हो जाता था। अब आशंका बनी रहती है कि कहीं एक साथ भारी भरकम बिल न थमा दिया जाए।

प्रमोद तिवारी के यहां जून में और शांति देवी के यहां अप्रैल में स्मार्ट मीटर लगाया गया, लेकिन आज तक बिल का कोई ठोस विवरण सामने नहीं आया। संतोष, रामेंद्र और संजना, आवास विकास से संतोष, शिवलाल जैसे कई उपभोक्ताओं की स्थिति भी ऐसी ही है। परेशानी से तंग आकर कुछ लोग फिर से पुराना मीटर लगवाने की सिफारिश तक करने लगे हैं, ताकि हर माह बिल मिल सके और भुगतान में अनिश्चितता न रहे।