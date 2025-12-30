रास्ते के विवाद में विपक्षियों ने घर में घुसकर पीटा, पुलिस ने नहीं लिखा मुकदमा; आयुक्त ने एसपी को भेजा पत्र

जागरण संवाददाता, गोंडा। रास्ते के विवाद में विपक्षियों ने घर में घुसकर पिटाई की। थाने में तहरीर देने के बावजूद पुलिस ने मुकदमा नहीं किया। मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद कार्यक्रम में महिला ने आयुक्त देवीपाटन मंडल को पीड़ा सुनाई। आयुक्त ने कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है।

आयुक्त देवीपाटन मंडल शशिभूषण लाल सुशील ने कार्यालय में मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद कार्यक्रम के तहत महिलाओं के शिकायतों की सुनवाई की। इटियाथोक के ग्राम अयाह निवासी रेनू मौर्या ने बताया कि 15 दिसंबर 2025 को रास्ते के विवाद में विपक्षियों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से मारपीट की, जिसमें उसके साथ ही स्वजन घायल हो गए।

जिला अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण होने के बावजूद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इमिलिया गुरुदयाल न्यू गल्लामंडी रोड की महिलाओं ने मुहल्ले में गंदगी व जलभराव की समस्या बताई। आयुक्त ने एक सप्ता के भीतर शिकायत का निस्तारण कराने का आश्वासन दिया।

ग्राम ढोंगवा निवासी पम्मी तिवारी ने बैनामे की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की। उन्होंने कहा कि विजय नगर चौराहा स्थित उनकी भूमि पर पड़ोसियों द्वारा कब्जा कर खेती की जा रही है। निर्माण में बाधा और धमकी दी जा रही है।