Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गोंडा में सड़क दुर्घटनाओं में किसान समेत बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, एक घायल

    By Amit Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:20 PM (IST)

    गोंडा में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक किसान और एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। नवाबगंज में ट्रक से गिरकर ...और पढ़ें

    Hero Image

    सड़क दुर्घटनाओं में किसान समेत बाइक सवार युवक की मौत।

    जागरण टीम, गोंडा। मार्ग दुर्घटनाओं में किसान समेत बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि, एक युवक घायल हो गया। नवावगंज में शुक्रवार की देर शाम दुल्लापुर रेलवे क्रासिंग के पास गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना के खझवा गांव निवासी राजेश यादव की मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जाता है कि वह ट्रक में धान लादकर बहराइच जा रहे थे। रास्ते में गोंडा-अयोध्या हाईवे पर दुल्लापुर रेलवे क्रासिंग के पास ट्रक पर लदी धान की बोरियों की रस्सी ढीली हो गई जिसे ठीक करने के लिए राजेश ट्रक के ऊपर चढ़े थे।

    इसी दौरान उन्होंने साथ चल रहे दूसरे ट्रक बीआर 06 पीजी 3066 के चालक हसनैन से अपना ट्रक आगे बढ़ाने को कहा। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा वह रेलवे क्रासिंग के पास लगे पिलर से टकराकर नीचे गिर गए।

    थानाध्यक्ष अभय सिंह ने कहाकि मृतक के चाचा राजकिशोर यादव की तहरीर पर निचलौल के आमावा गांव निवासी हसनैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ट्रक को थाने पर खड़ा कराया गया है।

    तरबगंज में परास पट्टी मझवार गांव के मजरा गोलहिया निवासी बाइक सवार कुलदीप की मौत हो गई जबकि, उसका दोस्त रवीश निवासी संगमपुरवा घायल हो गया।

    बताया जाता है कि देवी प्रसाद का बेटा कुलदीप शुक्रवार देर शाम अपने दोस्त रवीश के साथ बाइक से अमदही बाजार गया था। रास्ते में बंधा संपर्क मार्ग पर गन्ना लदे अज्ञात ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आ गया जिसमें दोनों घायल हो गए।

    बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय में चिकित्सक ने कुलदीप को मृतक घोषित कर दिया। मृतक कुलदीप दो भाइयों में छोटा था। बड़ा भाई संदीप रोजी रोटी के लिए सूरत में काम करता है।