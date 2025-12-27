गोंडा में सड़क दुर्घटनाओं में किसान समेत बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, एक घायल

जागरण टीम, गोंडा। मार्ग दुर्घटनाओं में किसान समेत बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि, एक युवक घायल हो गया। नवावगंज में शुक्रवार की देर शाम दुल्लापुर रेलवे क्रासिंग के पास गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना के खझवा गांव निवासी राजेश यादव की मौत हो गई।

बताया जाता है कि वह ट्रक में धान लादकर बहराइच जा रहे थे। रास्ते में गोंडा-अयोध्या हाईवे पर दुल्लापुर रेलवे क्रासिंग के पास ट्रक पर लदी धान की बोरियों की रस्सी ढीली हो गई जिसे ठीक करने के लिए राजेश ट्रक के ऊपर चढ़े थे।

इसी दौरान उन्होंने साथ चल रहे दूसरे ट्रक बीआर 06 पीजी 3066 के चालक हसनैन से अपना ट्रक आगे बढ़ाने को कहा। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा वह रेलवे क्रासिंग के पास लगे पिलर से टकराकर नीचे गिर गए।

थानाध्यक्ष अभय सिंह ने कहाकि मृतक के चाचा राजकिशोर यादव की तहरीर पर निचलौल के आमावा गांव निवासी हसनैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ट्रक को थाने पर खड़ा कराया गया है।

तरबगंज में परास पट्टी मझवार गांव के मजरा गोलहिया निवासी बाइक सवार कुलदीप की मौत हो गई जबकि, उसका दोस्त रवीश निवासी संगमपुरवा घायल हो गया।

बताया जाता है कि देवी प्रसाद का बेटा कुलदीप शुक्रवार देर शाम अपने दोस्त रवीश के साथ बाइक से अमदही बाजार गया था। रास्ते में बंधा संपर्क मार्ग पर गन्ना लदे अज्ञात ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आ गया जिसमें दोनों घायल हो गए।