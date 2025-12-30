गोंडा में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, दिसंबर का सबसे ठंडा सोमवार, फसलों को भारी नुकसान की आशंका
जागरण टीम, गोंडा। ठंड ने इस बार रिकार्ड तोड़ दिया है। दिसंबर में साेमवार सबसे ठंडा रहा। लगातार तीसरे दिन भी सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। अधिकतम तापमान 16.0 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।
पाला पड़ने से दलहनी व आलू की फसल को नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। जरूरतमंदों को ठंड से राहत दिलाने के लिए चारों तहसीलों में एक-एक हजार कंबल भेजे गए हैं।
सोमवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। रुकरुक कर फुहारें पड़ने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक ठंड महसूस की गई। कक्षा एक से इंटरमीडियट तक के स्कूलों में एक जनवरी तक अवकाश होने से बच्चों को थोड़ी राहत मिली। लोग घरों के बाहर अलाव तापते नजर आए।
वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. उपेंद्रनाथ सिंह ने बताया कि दिसंबर में सोमवार सबसे ठंडा रहा। पाला पड़ने से दलहनी व आलू की फसल को नुकसान होने की आशंका है। किसान फसलों की हल्की सिचाई करें। एडीएम आलोक कुमार ने बताया कि शीतलहर व ठंड से बचाव के लिए 14 विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उन्होंने सभी विभागों के नोडल अधिकारियों से अपेक्षा की है कि शीतलहर व ठंड से से राहत संबंधी कार्यों में आपसी समन्वय बनाए रखते हुए शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एक सप्ताह के तापमान की स्थिति
|तिथि
|अधिकतम
|न्यूनतम
|23 दिसंबर
|17.5
|10.2
|24 दिसंबर
|18.6
|9.0
|25 दिसंबर
|18.4
|9.0
|26 दिसंबर
|18.2
|8.7
|27 दिसंबर
|18.4
|8.6
|28 दिसंबर
|18.7
|8.6
|29 दिसंबर
|16.0
|7.6
नोट : तापमान डिग्री सेल्सियस में है।
