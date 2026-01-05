Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मनीष कुमार बने चौकी प्रभारी सोनी गुमटी, गोंडा में पांच इंस्पेक्टर और 13 दारोगा के कार्यक्षेत्र बदले

    By Ajay Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:16 PM (IST)

    गोंडा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने पांच निरीक्षकों और तेरह उप-निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। सभी अधिकारियों को उनके नए तैनाती स्थल ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोंडा। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने पांच निरीक्षक व 13 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। सभी निरीक्षकों व उप निरीक्षकों को नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है।

    निरीक्षक दिनेश सिंह को अपराध शाखा से प्रभारी जनसूचना सेल, हरिश्चंद्र भारती को अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक मनकापुर से प्रभारी विशेष जांच प्रकोष्ट, परमात्मा प्रसाद को पुलिस लाइन से अपराध शाखा, राजकुमार यादव को अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक तरबगंज से अपराध शाखा, वीरेंद्र कुमार सिंह को पुलिस लाइन से अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक तरबगंज बनाया गया है।

    उप निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह को चौकी प्रभारी दतौली से चौकी प्रभारी सेमरा, उदित कुमार वर्मा को चौकी प्रभारी सेमरा से चौकी प्रभारी हथियागढ़, मयंक वर्मा को चौकी प्रभारी हथियागढ़ से थाना इटियाथोक, वीरपाल सिंह को चौकी प्रभारी खोरहंसा से चौकी प्रभारी दतौली, पवन मिश्र को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी खोरहंसा, मनीष कुमार को चौकी प्रभारी महाराजगंज से चौकी प्रभारी सोनी गुमटी, पिंटू कुमार यादव को कोतवाली नगर से चौकी प्रभारी महाराजगंज, सुभाष विश्वकर्मा को चौकी प्रभारी सोनी गुमटी से कोतवाली देहात, योगेश यादव को मनकापुर से कर्नलगंज, शिवनाथ व शुभम दुबे को पुलिस लाइन से कौड़िया, राम आसरे यादव को तरबगंज से इटियाथोक, नंद कुमार राव को पुलिस लाइन से प्रभारी चुनाव सेल बनाया गया है।