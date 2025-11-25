गोंडा में सैनिकों को ट्रेन में परोसा दूषित खाना, गुस्साए सैनिकों ने प्लेटफार्म पर रखे खाने के पैकेट
गोंडा में सैनिकों को ट्रेन में परोसे गए दूषित भोजन से नाराज़ होकर उन्होंने खाने के पैकेट प्लेटफॉर्म पर रख दिए। सैनिकों ने भोजन की खराब गुणवत्ता पर आक्रोश व्यक्त किया और मामले की जांच की मांग की। भोजन दूषित और दुर्गंधयुक्त बताया गया, जिसके कारण सैनिकों ने विरोध किया।
संवाद सूत्र, जागरण गोंडा। बेतिया से सहारनपुर जा रही मिलिट्री ट्रेन में सवार सैनिक को स्टेशन पहुंचने पर दूषित और बदबूदार खाना दिया गया। खाने से बदबू आने के कारण सैनिकों ने भोजन के पैकेट को प्लेटफार्म पर रख दिया।
जवानों ने आक्रोश व्यक्त किया। स्टेशन के एक फूड प्लाजा की तरफ से सैनिकों को भोजन दिया गया। ट्रेन में इंडियन तिब्बत फोर्स के इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश ने बताया कि खाने में खराब गंध आ रही थी इसलिए उसको वापस कर दिया गया है।
क्षेत्रीय प्रबंधक शिव शंकर प्रसाद ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। कार्रवाई की जाएगी।
