गोंडा में सैनिकों को ट्रेन में परोसा दूषित खाना, गुस्साए सैनिकों ने प्लेटफार्म पर रखे खाने के पैकेट

संवाद सूत्र, जागरण गोंडा। बेतिया से सहारनपुर जा रही मिलिट्री ट्रेन में सवार सैनिक को स्टेशन पहुंचने पर दूषित और बदबूदार खाना दिया गया। खाने से बदबू आने के कारण सैनिकों ने भोजन के पैकेट को प्लेटफार्म पर रख दिया।

