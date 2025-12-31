Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    न्यू ईयर की रात कितने बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें? यूपी पुलिस अलर्ट

    By Ajay Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:11 PM (IST)

    गोंडा में नए साल के जश्न के लिए आबकारी विभाग ने अस्थायी दारू पार्टी लाइसेंस जारी किए। शराब की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहीं। सुरक्षा के लिए 2000 से ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, गोंडा। नए साल पर होटल व रेस्टोरेंट में दारू पार्टी के लिए आबकारी विभाग ने अस्थाई लाइसेंस जारी किया है। रात 11 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। पुलिस सड़कों पर पैदल गश्त की। होटलों और ढाबों को चेक किया गया। नए वर्ष के जश्न को लेकर पुलिस चौकन्नी रही। दो हजार से अधिक पुलिसकर्मियों के कंधे पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि नववर्ष की संध्या से लेकर नए साल पर सभी भीड़भाड़ वाले स्थान जैसे माल व बाजारों को चिह्नित किया गया है। पुलिसकर्मियों की दिन और रात्रि में ड्यूटी लगाई गयी है। हुडदंग करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

    एसपी ने सभी यातायात व सुरक्षा नियमों के पालन की सीख दी गई है। उधर, जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया ने कहा कि शराब दुकानें एक घंटे अधिक समय तक खुली रही। पार्टी के लिए दो अस्थाई लाइसेंस दिया गया है। अवैध कच्ची शराब की बिक्री न हो, इसके लिए आबकारी निरीक्षकों को सतर्क किया गया है।