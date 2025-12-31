न्यू ईयर की रात कितने बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें? यूपी पुलिस अलर्ट

संवाद सूत्र, गोंडा। नए साल पर होटल व रेस्टोरेंट में दारू पार्टी के लिए आबकारी विभाग ने अस्थाई लाइसेंस जारी किया है। रात 11 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। पुलिस सड़कों पर पैदल गश्त की। होटलों और ढाबों को चेक किया गया। नए वर्ष के जश्न को लेकर पुलिस चौकन्नी रही। दो हजार से अधिक पुलिसकर्मियों के कंधे पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है।

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि नववर्ष की संध्या से लेकर नए साल पर सभी भीड़भाड़ वाले स्थान जैसे माल व बाजारों को चिह्नित किया गया है। पुलिसकर्मियों की दिन और रात्रि में ड्यूटी लगाई गयी है। हुडदंग करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।