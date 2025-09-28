Language
    'सुधार करिए...हम बदलेंगे तो ठीक नहीं होगा', यूपी में BJP विधायक ने चौकी प्रभारी को किस बात पर फटकारा?

    By Ajay Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:34 PM (IST)

    गोंडा में विधायक अजय सिंह ने कस्‍बा चौकी प्रभारी को कार्यकर्ताओं की शिकायतें मिलने पर फटकार लगाई। कर्नलगंज में रक्तदान व स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन विधायक और सीएमओ ने किया। शिविर में टीबी मरीजों को पोषण पोटली और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। शिविर में कुल 84 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई।

    'सुधार करिए...हम बदलेंगे तो ठीक नहीं होगा', विधायक ने लगाई फटकार।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। आप से ज्यादा शिकायत किसी चौकी प्रभारी की नहीं मिली। पहली बार यह हो रहा है, इंस्पेक्टर को भी बता दिया है और कप्तान को भी बताऊंगा। सुधार करिए। कार्यकर्ताओं को देखकर आप जो रंग बदलते हैं और भाषा बदलते हैं, यह ठीक नही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हम जो बदलेंगे तो ठीक नहीं होगा। कस्बा चौकी प्रभारी को डांटते हुए यह शब्द विधायक अजय सिंह ने कहा, इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

    कर्नलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित रक्तदान व स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में पहुंचते ही विधायक का कस्बा चौकी प्रभारी को देखकर पारा चढ़ गया। नगर चौकी प्रभारी राजीव कनौजिया को आड़े हाथों लिया।

    नगर की सुरक्षा में कोताही बरतने व कार्यकर्ताओं के बातों को गंभीरता से नही लेने पर फटकार लगाई। इसके बाद विधायक व सीएमओ डा. रश्मि वर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर रक्तदान एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का फीता काटकर व दीप जलाकर शुभारंभ किया।

    टीबी मरीजों को पोषण पोटली वितरित की। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया गया। शिविर में पाल्हापुर के योगेंद्र प्रताप सिंह, लैब टेक्नीशियन अंकुर श्रीवास्तव, नारायण यादव, सतपाल सिंह एवं जावेद खान समेत कई लोगों ने रक्तदान किया।

    स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में कुल 84 लोगों की जांच की गई। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रामजी लाल मोदनवाल, नगर अध्यक्ष आशीष गिरि, अधीक्षक डा. सौम्या श्रीवास्तव, डा. मोहम्मद मुदस्सिर, संजय कुमार यादव, सुरेंद्र यादव, बीएएम अतुल कुमार, फार्मासिस्ट अशोक वर्मा, अरुणेंद्र सिंह, अर्पण पांडेय उपस्थित रहे।