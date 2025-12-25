Language
    प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 50 रोडवेज बसों के जाने से गोंडा में बसों की हुई कमी, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

    By Pawan Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:03 PM (IST)

    गोंडा में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए 50 रोडवेज बसों के इस्तेमाल से शहर में बसों की कमी हो गई है। इस वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना क ...और पढ़ें

    रोडवेज डिपो पर उतरौला जाने के बस का इंतजार करते यात्री

    संवाद सूत्र, जागरण गोंडा। 25 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित प्रधानमंत्री की रैली में गोंडा रोडवेज डिपो की 50 बसें ड्यूटी में लगी हैं, जिसके चलते यहां बसें ही नहीं बचीं। यात्री घंटों इंतजार करते रहे लेकिन उन्हें एक अदद वाहन नहीं मिला। मजबूरी में डग्गामार वाहनों का सहारा लेना पड़ा।

    प्रधानमंत्री की रैली में अधिकाधिक कार्यकर्ताओं को लाने के लिए जिले की 50 रोडवेज बसे लगी हैं, जो लखीमपुर से लोगों को लेकर लखनऊ आएंगी, फिर उन्हें छोड़ने जाएंगी। ऐसे में मंगलवार से ही जिले रोडवेज सेवाएं लड़खड़ा गई हैं।

    बुधवार को हालत यह रही कि यात्री घंटों परेशान रहे, लेकिन उन्हें बस नहीं मिल पाई। सबसे अधिक परेशानी उतरौला रोड पर आने जाने वालों की रही, जहां ट्रेन सेवा नहीं है। इस मार्ग के यात्रियों को सिर्फ बसों का ही सहारा रहता है।

    ऐसे में परेशान यात्री कभी पूछताछ कक्ष तो कभी अधिकारियों से निवेदन करते रहे, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। आखिर में उन्हें डग्गामार निजी वाहनों पर जान जोखिम में डालकर अधिक किराया देना पड़ा। इसी तरह बलरामपुर, बहराइच, अयोध्या व लखनऊ जाने वाले यात्री परेशान रहे।


    50 बसें चली जाने से यात्रियों को थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन उनकी सुविधा का बराबर ख्याल रखा गया। जिस मार्ग के अधिक यात्री थे, उसके लिए बसें लगातार भेजी जाती रहीं हैं। उम्मीद है कि शुक्रवार तक सभी बसें आ जाएंगी, जिसके बाद यह समस्या खुद ही सुलझ जाएगी।


                                                                                कपिल देव, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक