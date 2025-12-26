Language
    गोंडा में क्षेत्र पंचायत की बैठक में 15 करोड़ के कार्यों के प्रस्ताव हुए पास, इन कामों के लिए होगा खर्च

    By Amit Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:55 PM (IST)

    गोंडा के हलधरमऊ ब्लॉक परिसर में क्षेत्र पंचायत की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 15 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। विधायक बावन स ...और पढ़ें

    क्षेत्र पंचायत की बैठक में 15 करोड़ के कार्यों के प्रस्ताव हुए पास।

    संवाद सूत्र, हलधरमऊ (गोंडा)। ब्लॉक परिसर सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई जिसमें 15 करोड़ का प्रस्ताव पास किया गया। विधायक बावन सिंह,ब्लाक प्रमुख रिचा सिंह व भाजपा नेता वैभव सिंह मोनू का प्रधानों व बीडीसी सदस्यों ने माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रमुख रिचा सिंह ने प्रस्तावों की समीक्षा की।

    उन्होंने कहा कि जो भी कार्य लंबित है उन्हें तत्काल पूरा कराया जाएगा। विधायक ने सदन में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं परियोजनाओं की जानकारी दी। कहा कि डबल इंजन की सरकार हर कच्चे को पक्का मकान, हर गांव को खुले में शौच मुक्त व हर पात्र किसानों को सम्मान निधि देना चाहती है।

    भाजपा नेता वैभव सिंह मोनू ने सभी कार्यों पर तत्काल कार्यवाही करने की बात कही। इसमें हीलाहवाली नहीं होनी चाहिए। पिछली बैठक में 100 कार्य प्रस्तावित थे, जिसमें से 73 कार्य पूर्ण हुए हैं, 21 संचालित हैं और छह अवशेष हैं।

    बैठक में प्रधान धर्मपाल सिंह ने शौचालय की दूसरी किस्त न आने व समाज कल्याण में आवेदन कर चुके आवेदकों का एक वर्ष बाद भी पेंशन न आने का मुद्दा उठाया। मैजापुर के बीडीसी ने पिछले बैठक में मंदिर रास्ते का प्रस्ताव दिया था जो पूरा नहीं हुआ उसका भी मुद्दा उठाया गया।

    बैठक में पंचायत मतदाता सूची आवास मनरेगा कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। सदन में गन्ना विभाग, बिजली,नलकूप,उद्यान, शिक्षा से कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। ब्लॉक प्रमुख ने आपत्ति जताई।

    बैठक को बीडीओ देवनायक सिंह, एडीओ राजेश वर्मा, आइएसबी बीबी सिंह, एडीओ कमलजीत सिंह, राजू ओझा ने संबोधित किया। रघुनाथ पांडेय, वीरेंद्र सिंह, सतीश तिवारी, रमेश सिंह, अनिल श्रीवास्तव, शुद्वम सिंह, अशोक शुक्ल, हिम्मत सिह, कीर्ति मौर्या, संतोष मिश्र, सर्वेशकुमार, करुणा तिवारी मौजूद रहे।