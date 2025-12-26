गोंडा में क्षेत्र पंचायत की बैठक में 15 करोड़ के कार्यों के प्रस्ताव हुए पास, इन कामों के लिए होगा खर्च

संवाद सूत्र, हलधरमऊ (गोंडा)। ब्लॉक परिसर सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई जिसमें 15 करोड़ का प्रस्ताव पास किया गया। विधायक बावन सिंह,ब्लाक प्रमुख रिचा सिंह व भाजपा नेता वैभव सिंह मोनू का प्रधानों व बीडीसी सदस्यों ने माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रमुख रिचा सिंह ने प्रस्तावों की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि जो भी कार्य लंबित है उन्हें तत्काल पूरा कराया जाएगा। विधायक ने सदन में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं परियोजनाओं की जानकारी दी। कहा कि डबल इंजन की सरकार हर कच्चे को पक्का मकान, हर गांव को खुले में शौच मुक्त व हर पात्र किसानों को सम्मान निधि देना चाहती है।

भाजपा नेता वैभव सिंह मोनू ने सभी कार्यों पर तत्काल कार्यवाही करने की बात कही। इसमें हीलाहवाली नहीं होनी चाहिए। पिछली बैठक में 100 कार्य प्रस्तावित थे, जिसमें से 73 कार्य पूर्ण हुए हैं, 21 संचालित हैं और छह अवशेष हैं।

बैठक में प्रधान धर्मपाल सिंह ने शौचालय की दूसरी किस्त न आने व समाज कल्याण में आवेदन कर चुके आवेदकों का एक वर्ष बाद भी पेंशन न आने का मुद्दा उठाया। मैजापुर के बीडीसी ने पिछले बैठक में मंदिर रास्ते का प्रस्ताव दिया था जो पूरा नहीं हुआ उसका भी मुद्दा उठाया गया।