गोंडा में किसानों को सोलर पंप का मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण, मांगे गए आवेदन

संवाद सूत्र, गोंडा। केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं, युवतियों व किसानों के लिए फ्री तकनीकी प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण सोलर पंप टेक्नीशियन पाठ्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को आधुनिक कृषि एवं सौर ऊर्जा आधारित तकनीकों से जोड़ते हुए उन्हें स्वरोजगार एवं आजीविका सृजन के लिए सक्षम बनाना है।

वैज्ञानिक डॉ. सुधांशु तिवारी ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। प्रशिक्षण की अवधि 390 घंटे की होगी, जिसमें सोलर पंप की स्थापना, संचालन एवं रख-रखाव से संबंधित सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

यह प्रशिक्षण दीनदयाल शोध संस्थान लाल बहादुर शास्त्री कृषि विज्ञान केंद्र गोपालग्राम में संचालित किया जा रहा है। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डा. सीएम त्रिपाठी ने बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा आधारित तकनीकें भविष्य में कृषि की दिशा तय करेंगी।