फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर कराया जमीन का बैनामा, आईजी के आदेश पर मुकदमा दर्ज
गोंडा में एक व्यक्ति को फर्जी तरीके से खड़ा कर जमीन का बैनामा कराने का मामला सामने आया है। महानिरीक्षक देवीपाटन मंडल के आदेश पर उमरीबेगमगंज पुलिस ने र ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, कर्नलगंज (गोंडा)। दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर जमीन का बैनामा कराने के मामले में महानिरीक्षक देवीपाटन मंडल के आदेश पर थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
ग्राम सरैया नान्हू निवासी श्यामा देवी ने आरोप लगाया है कि उनके देवर रमेश बीते करीब 30 वर्षों से लापता हैं जिनका कोई पता नहीं चल सका। इसके बावजूद खतौनी में रमेश का नाम दर्ज है और संबंधित भूमि में उनका हिस्सा भी है।
महिला का आरोप है कि विपक्षी अमरेश बहादुर ने साजिश रचते हुए एक नेपाली व्यक्ति मोहन को रमेश के रूप में प्रस्तुत किया। फर्जी आधार कार्ड बनवाकर अन्य दो व्यक्तियों को गवाह बनाते हुए एक अगस्त 2025 को कर्नलगंज तहसील में दान विलेख पंजीकृत करा दिया गया।
दान विलेख में गाटा संख्या 632 व 540 समेत कुल 12 किता भूमि दर्शाई गई है, जिसमें वादिनी का वैध हिस्सा भी शामिल है। आठ अक्टूबर को एसपी कार्यालय और तहसील दिवस में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोतवाल नरेंद्र प्रताप राय ने बताया कि आइजी के आदेश पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
