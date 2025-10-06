Language
    गोंडा में बुजुर्ग महिला की लूट के बाद हत्या से सनसनी, पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी

    By Ajay Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:08 PM (IST)

    गोंडा के कर्नलगंज में एक बुजुर्ग महिला की आभूषण लूटने के बाद हत्या कर दी गई। रामप्यारी नामक यह महिला शौच के लिए गई थी तभी बदमाशों ने गहने छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने ईंट मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है। वारदात से क्षेत्र में दहशत है।

    शौच के लिए घर से निकली बुजुर्ग महिला की लूट के बाद हत्या।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, कर्नलगंज (गोंडा)। कर्नलगंज-परसपुर मार्ग पर शौच गई महिला से आभूषण लूटने के बाद हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है।

    साेमवार की भोर में करूवा नचनी के बजरंग नगर की रहने वाली रामप्यारी घर से निकल कर कर्नलगंज-परसपुर मार्ग के किनारे शौच के लिए गई थी। बदमाशों ने नाक में पहने गहने (सुराही) को झपट्टा मार कर छीन लिया, जिससे उनकी नाक फट गई। महिला के विरोध करने पर बदमाशों ने उनकी ईंट मारकर हत्या कर दी।

    मृतका के पुत्र सदानंद गोस्वामी ने बताया कि सिर व कान के पीछे चोट के निशान थे। लूट के दौरान उनकी मां ने बदमाश को पहचान लिया था इससे हत्या कर दी। वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है।

    घटना की जानकारी होने पर पास पड़ोस के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। प्रभारी निरीक्षक तेज प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ जांच कर रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि फारेंसिक टीम साक्ष्य संकलन कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।

