यूपी के इस जिले में दो वर्ष में परिषदीय विद्यालयों में घटे 45 हजार विद्यार्थी, यू-डाइस पोर्टल इतने छात्र पंजीकृत

गोंडा जिले के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आई है। पिछले दो वर्षों में 45507 छात्रों की कमी हुई है। छात्रों को मुफ्त शिक्षा किताबें यूनिफॉर्म और भोजन जैसी कई सुविधाएं मिलने के बावजूद नामांकन में वृद्धि नहीं हो रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कुछ छात्रों का डेटा अभी तक यू-डाइस पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है।

संवाद सूत्र, गोंडा। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसके बावजूद इन विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन नहीं बढ़ रहा है। बीते दो वर्षों में जिले के परिषदीय विद्यालयों में 45507 विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई। यू-डाइस पोर्टल पर अंकित छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षा सत्र 2023-24 में जिले के परिषदीय विद्यालयों में 338559 विद्यार्थी पंजीकृत थे।

