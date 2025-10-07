यूपी के इस जिले में दो वर्ष में परिषदीय विद्यालयों में घटे 45 हजार विद्यार्थी, यू-डाइस पोर्टल इतने छात्र पंजीकृत
गोंडा जिले के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आई है। पिछले दो वर्षों में 45507 छात्रों की कमी हुई है। छात्रों को मुफ्त शिक्षा किताबें यूनिफॉर्म और भोजन जैसी कई सुविधाएं मिलने के बावजूद नामांकन में वृद्धि नहीं हो रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कुछ छात्रों का डेटा अभी तक यू-डाइस पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है।
संवाद सूत्र, गोंडा। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसके बावजूद इन विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन नहीं बढ़ रहा है। बीते दो वर्षों में जिले के परिषदीय विद्यालयों में 45507 विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई। यू-डाइस पोर्टल पर अंकित छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षा सत्र 2023-24 में जिले के परिषदीय विद्यालयों में 338559 विद्यार्थी पंजीकृत थे।
गत छह अक्टूबर तक यू-डाइस पोर्टल पर 293055 विद्यार्थी ही पंजीकृत हैं। इस तरह दो वर्षों में 45504 विद्यार्थी का नामांकन अभी कम है। परिषदीय विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
इतना ही नहीं विद्यार्थियों को फ्री पुस्तक का वितरण किया जाता है। मिड-डे-मील, फ्री यूनीफॉर्म, जूता-मोजा, स्कूल बैग, स्वेटर सहित अन्य सुविधाएं छात्रों की दी जाती हैं। इसके बाद भी छात्रों का नामांकन नहीं बढ़ रहा है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी का कहना है कि परिषदीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन की संख्या अधिक है। विभिन्न कारणों से कई विद्यार्थियों का विवरण यू-डाइस पोर्टल अभी विवरण अभी नहीं अपलोड हो सका है।
पंजीकृत सभी विद्यार्थियों का विवरण यू-डाइस पोर्टल अपलोड करने के निर्देश खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं।
