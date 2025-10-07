Language
    UPPSC PCS 2025: जिले में 12 अक्टूबर को 18 केंद्रों पर होगी परीक्षा, इन कॉलेजों में बनाया गया सेंटर

    By Eugesh Krishna Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:58 PM (IST)

    शाहजहांपुर में राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 (पीसीएस) 12 अक्टूबर को 18 केंद्रों पर दो पालियों में होगी। परीक्षा के लिए 7680 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा केंद्र शहर के साथ तिलहर जलालाबाद और पुवायां में भी बनाए गए हैं। एडीएम प्रशासन रजनीश मिश्रा को नोडल अधिकारी बनाया गया है और डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी है।

    12 अक्टूबर को 18 केंद्रों पर होगी पीसीएस परीक्षा।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा 2025 (पीसीएस) 12 अक्टूबर को 18 केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

    जनपद में कुल 7680 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के केंद्र शहर के अलावा तिलहर, जलालाबाद व पुवायां में बनाए गए हैं। परीक्षा की पहली पाली सुबह साढ़े नौ से पूर्वाह्न 11 बजकर 30 मिनट और दूसरी पाली दोपहर ढाई से शाम चार बजकर 30 मिनट तक होगी।

    एडीएम प्रशासन रजनीश मिश्रा परीक्षा के नोडल अधिकारी हैं। प्रत्येक केंद्र पर सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने परीक्षा संचालन में विभिन्न अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है।

    मुख्य परीक्षा केंद्र

    जीआईसी खिरनीबाग, इस्लामिया इंटर कॉलेज, देवी प्रसाद कॉलेज, आर्य महिला डिग्री व इंटर कॉलेज, श्री हरकुमार पाठक कॉलेज, जनता इंटर कॉलेज, एसएस कॉलेज ब्लाक ए व बी, राजकीय पॉलीटेक्निक, जीएफ कॉलेज ब्लाक ए व बी, स्वामी धर्मानंद कॉलेज, सेठ सियाराम इंटर कॉलेज जलालाबाद, पुवायां इंटर कॉलेज, आरवीएम इंटर कॉलेज तिलहर, एलबीजेपी इंटर कॉलेज तिलहर, लाला बुलाकी दास रामसहाय हिंदू महिला इंटर कॉलेज तिलहर।