    कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर रोक के बाद औषधि विभाग की छापेमारी, जांच के लिए लिए गए दवा के नमूने

    By Ajay Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:01 PM (IST)

    गोंडा में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर रोक के बाद औषधि विभाग ने भंडारण की जांच शुरू कर दी है। दवा विक्रेताओं से जानकारी मांगी जा रही है कि यह सिरप किन दुकानों पर उपलब्ध था। ड्रग वेयर हाउस से दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की मात्रा का विवरण जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा।

    कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर रोक के बाद भंडारण की जांच शुरू।

    संवाद सूत्र, गोंडा। कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री व वितरण पर रोक के बाद भंडारण को लेकर जांच शुरू की गई है। यह सिरप किन-किन दुकानों पर बिक्री के लिए रखा गया है। इस बारे में दवा विक्रेताओं से जानकारी मांगी गई है। औषधि निरीक्षक सुमित वर्मा ने सोमवार को ड्रग वेयर हाउस पहुंच कर कफ सिरप के बारे में जानकारी प्राप्त की। यहां दवाओं का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा है।

    हालांकि, अभी तक जिले में कितना कोल्ड्रिफ कफ सिरप की कितनी मात्रा मौजूद है। इसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों का दावा है कि एक से दो दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दवा विक्रेताओं को प्रतिबंधित कफ सिरप की बिक्री न किए जाने की चेतावनी दी गई है।

    औषधि निरीक्षक सुमित वर्मा ने बताया कि ड्रग वेयर हाउस में कफ सिरप के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। यहां कोल्ड्रिफ कफ सिरप नहीं मिला है। एम्बोक्सिल समेत अन्य कफ सिरप का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा जा रहा है।

    उन्होंने बताया कि अभी कोल्ड्रिफ कफ सिरप की कितनी मात्रा जिले में हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। दवा विक्रेताओं से विवरण मांगा गया है। छापेमारी की जा रही है।

