कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर रोक के बाद औषधि विभाग की छापेमारी, जांच के लिए लिए गए दवा के नमूने

गोंडा में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर रोक के बाद औषधि विभाग ने भंडारण की जांच शुरू कर दी है। दवा विक्रेताओं से जानकारी मांगी जा रही है कि यह सिरप किन दुकानों पर उपलब्ध था। ड्रग वेयर हाउस से दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की मात्रा का विवरण जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा।

संवाद सूत्र, गोंडा। कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री व वितरण पर रोक के बाद भंडारण को लेकर जांच शुरू की गई है। यह सिरप किन-किन दुकानों पर बिक्री के लिए रखा गया है। इस बारे में दवा विक्रेताओं से जानकारी मांगी गई है। औषधि निरीक्षक सुमित वर्मा ने सोमवार को ड्रग वेयर हाउस पहुंच कर कफ सिरप के बारे में जानकारी प्राप्त की। यहां दवाओं का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा है।

हालांकि, अभी तक जिले में कितना कोल्ड्रिफ कफ सिरप की कितनी मात्रा मौजूद है। इसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों का दावा है कि एक से दो दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दवा विक्रेताओं को प्रतिबंधित कफ सिरप की बिक्री न किए जाने की चेतावनी दी गई है।