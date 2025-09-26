शादी में बहन को गहने न देने के लिए भाई ने रची लूट की झूठी कहानी, पुलिस पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

गोंडा पुलिस ने आवास विकास कॉलोनी में हुई लूट का पर्दाफाश करते हुए बताया कि बुधरत्न नाम के एक व्यक्ति ने अपनी बहनों को शादी में आभूषण न देने के लिए लूट की झूठी कहानी रची थी। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर आभूषण छिपा दिए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आभूषण बरामद कर लिए हैं। बुधरत्न ने आर्थिक तंगी के चलते ऐसा किया।

संवाद सूत्र, गोंडा। नगर कोतवाली पुलिस ने आवास विकास कालोनी में हुई लूट का छह घंटे में राजफाश किया है। पुलिस का दावा है कि शादी में बहन को आभूषण न देने के लिए भाई ने लूट की झूठी कहानी रची थी और आभूषण छिपा दिया था। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि 24 सितंबर को आवास विकास कॉलोनी निवासी बुधरत्न ने दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा कि शाम साढ़े सात बजे उनकी पत्नी घर के रसोई में कार्य कर रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति घर में घुस आए और पत्नी के चेहरे पर स्प्रे मारकर लात-घूंसों से पिटाई की। जिससे वह बेहोश हो गई। बदमाश आभूषण व 70 से 80 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए। घटना के राजफाश के लिए एसओजी/सर्विलांस समेत पांच पुलिस टीमों का गठन कर राजफाश का निर्देश दिया गया। बुधरत्न से घटना के बारे में कड़ाई से पूछताछ की तो उसने झूठा मुकदमा कराने की बात स्वीकार की। पूछताछ में बताया गया कि उसकी तीन बहनें हैं, जिनमें एक की शादी हो चुकी है। दो बहनें लखनऊ में रहती हैं। दिसंबर 2024 में उसकी मां का निधन हो गया है। वह अपनी पत्नी व पिता के साथ आवास विकास कॉलोनी में रहता है। पिता जिला अस्पताल गोंडा से सेवानिवृत्त हैं, लेकिन उसकी आर्थिक मदद नहीं करते हैं।