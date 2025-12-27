'ब्राह्मण समाज के विधायकों का साथ बैठना गलत नहीं', बृजभूषण शरण सिंह बोले- आगे से और लोगों को बैठाएं

जागरण संवाददाता, गोंडा। कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने लखनऊ में ब्राह्मण समाज के विधायकों की हुई बैठक का समर्थन किया है। नवाबगंज के विश्नोहरपुर स्थित आवास पर पूर्व सांसद ने कहा कि ब्राह्मण समाज के विधायकों की बैठक का मैं स्वागत करता हूं। यह बहुत अच्छी पहल है, अब आगे से ये लोग और लोगों को साथ में बैठाएं। यह समय अलग-अलग रहने का नहीं है। सभी को साथ रहना चाहिए।

पूर्व सांसद ने कहा कि जब जातिवार पार्टियां सम्मेलन करती हैं, वो गुनाह नहीं है तो ब्राह्मण विधायक साथ में बैठकर चाय पी लिए और चर्चा कर लिए, ये कहां गड़बड़ है। पूर्व सांसद ने कहा कि इससे पहले क्षत्रिय विधायकों ने बैठक की थी।