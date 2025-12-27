Language
    'ब्राह्मण समाज के विधायकों का साथ बैठना गलत नहीं', बृजभूषण शरण सिंह बोले- आगे से और लोगों को बैठाएं

    By Varun Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:02 PM (IST)

    पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने लखनऊ में ब्राह्मण समाज के विधायकों की बैठक का समर्थन किया है। उन्होंने इसे अच्छी पहल बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजनो ...और पढ़ें

    Hero Image

    बृजभूषण सिंह ने ब्राह्मण समाज के विधायकों के साथ बैठने को बताया सही।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने लखनऊ में ब्राह्मण समाज के विधायकों की हुई बैठक का समर्थन किया है। नवाबगंज के विश्नोहरपुर स्थित आवास पर पूर्व सांसद ने कहा कि ब्राह्मण समाज के विधायकों की बैठक का मैं स्वागत करता हूं। यह बहुत अच्छी पहल है, अब आगे से ये लोग और लोगों को साथ में बैठाएं। यह समय अलग-अलग रहने का नहीं है। सभी को साथ रहना चाहिए।

    पूर्व सांसद ने कहा कि जब जातिवार पार्टियां सम्मेलन करती हैं, वो गुनाह नहीं है तो ब्राह्मण विधायक साथ में बैठकर चाय पी लिए और चर्चा कर लिए, ये कहां गड़बड़ है। पूर्व सांसद ने कहा कि इससे पहले क्षत्रिय विधायकों ने बैठक की थी।

    संज्ञान में आने पर मैने कहा कि था कि अच्छा होता कुछ लोग और बैठक में आते। बैठक करने वाले विधायकों ने न तो पार्टी के खिलाफ बोला और न ही मुख्यमंत्री के खिलाफ।

    प्रदेश अध्यक्ष की चेतावनी को लेकर पूर्व सांसद ने कहा कि यह उनकी सोच है। यह भाजपा की चेतावनी नहीं है। सिर्फ सजातीय लोगों की बैठक होना गलत नहीं है।

    उन्होंने कहा कि कोई बैठक कर सकता है। इसलिए सनातन कथा करा रहा हूं। मैंने, 42 जातियां चिह्नित की है, सनातन से जुड़े मंदिरों के महंत कथा का शुभारंभ करेंगे। देशभर से लोगों को आमंत्रित किया गया है।