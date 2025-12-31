जागरण संवाददाता, गोंडा। लोकसभा से मुझे जनता ने नहीं, बल्कि साजिश के तहत हटाया गया। मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। मुझे बेइज्जत करके निकाला गया। अगर जिंदा रहा तो एक बार जरूर लोकसभा जाऊंगा। यह बात कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक चैनल से पॉडकास्ट में कही।

उन्होंने कहा कि अपमान का घाव भरूंगा। हालांकि, कहां से लडूंगा, यह जनता तय करेगी। कोशिश होगी कि भाजपा से ही जाऊं। अगर पार्टी बेटे को टिकट देती है तो वह भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मेरा मन है कि मैं खुद एक बार लोकसभा जरूर जाऊं। पूर्व सांसद ने कहा कि जब मैं खराब दौर से गुजर रहा था, तब अखिलेश यादव ने मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मैं, उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा।

पूर्व सांसद ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि और सीनियर राजनेता होने के बावजूद मुझे राम मंदिर के उद्घाटन न्योता नहीं दिया गया। इसका हमेशा दुख रहेगा। जब तक जिंदा हूं, इस बात का अफसोस रहेगा। यह धोखा था। दूसरी बार जब न्योता आया तो मैंने खुद हाथ जोड़कर मना कर दिया, क्योंकि मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। राम जन्मभूमि आंदोलन में जिनका कोई योगदान नहीं था, उन्हें बुलाया गया और असली कारसेवकों को नजरअंदाज किया गया।

पूर्व सांसद ने सवाल किया कि हीरो-हीरोइन बुला लिए गए, उनका क्या योगदान था ? क्या मंदिर निर्माण में हमसे या विनय कटियार से ज्यादा योगदान था उनका ? मैं अब तक रामलला दर्शन के लिए नहीं गया। अब जब जाऊंगा तो आम आदमी बनकर। लाइन में लगकर दर्शन करूंगा। पास और खास के सहारे नहीं जाऊंगा।

पूर्व सांसद ने कहा कि राहुल गांधी मेरे निशाने पर नहीं हैं, लेकिन जब वह सेना और सनातन पर सवाल उठाते हैं तो एक आम नागरिक के रूप में मुझे तकलीफ होती है। उन्होंने कहा आज भी लखनऊ में विधायक अपने काम निकलवाने के लिए अधिकारियों के पैर छूते हैं। कुछ सजातीय होते हैं, कुछ उम्र में बड़े होते हैं तो पैर छू लिए जाते हैं।